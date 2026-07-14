La DEA advierte sobre “conexión mortífera” entre cárteles y funcionarios mexicanos

El titular de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, afirmó que existe una “conexión” entre organizaciones criminales y funcionarios corruptos, y aseguró que combatir esa colusión es una prioridad de la agencia.

En la DEA, la aplicación de la Ley es nuestro pilar fundamental. Nosotros desplegamos todo el peso de esta agencia a la lucha contra los cárteles, sus facilitadores, distribuidores, lavadores, el suministro químico y cualquier individuo que lucre envenenando a los ciudadanos estadounidenses”

Esto incluye la conexión mortífera entre las redes de los cárteles y el Gobierno mexicano. Ellos son una y la misma cosa. Y en la DEA, son nuestra prioridad número uno”, agregó Cole durante una cumbre en contra de las adicciones en Orlando, Florida.

Acciones contra el fentanilo en EU

En junio, Cole compartió un video en sus redes sociales en el que mencionó que para la DEA los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) son la prioridad en el combate al fentanilo, droga que describió como “una amenaza como nunca antes la habíamos visto”.

El titular de la agencia mencionó que está enfocado en aplicar toda su fuerza contra esta crisis mundial

Estamos cazando a los terroristas extranjeros responsables; esto incluye a cada uno de los facilitadores, distribuidores y a cada individuo que se beneficia de este veneno”

La DEA señaló que el fentanilo destruye familias, devasta comunidades y desafía a las fuerzas del orden, por lo que el pueblo estadounidense “espera y merece que la DEA elimine esta amenaza”.