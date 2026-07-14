Estados Unidos intensifica bombardeos contra Irán tras restablecer bloqueo naval

Estados Unidos intensificó los bombardeos contra Irán tras anunciar el restablecimiento del bloqueo naval a los puertos iraníes, medida que desencadenó una respuesta militar de Teherán con ataques a países de la región.

El presidente Donald Trump aseguró que un pacto sigue siendo “posible” y dio marcha atrás en su propuesta de cobrar un 20% de tasa a buques que crucen el estrecho de Ormuz, planteada el lunes, y anunció que será sustituida por acuerdos de comercio e inversión con Estados del Golfo.

El canciller iraní, Abás Araqchi, ironizó sobre la amenaza de peaje comentando que “El 20% es, por supuesto, demasiado. Seremos justos”.

Bombardeos en puertos iraníes

El Mando Central de Estados Unidos informó que durante una misión de cinco horas se bombardearon “objetivos militares” en ciudades portuarias del sur de Irán como Bushehr y Bandar Abás.

La agencia iraní Fars reportó que un edificio de una agencia medioambiental en Hormozgán fue atacado, causando la muerte de la familia de un guardabosques. También se registraron explosiones en la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz, aunque sin víctimas.

Según recuentos de medios iraníes y fuentes oficiales, 28 personas han muerto en Irán desde que se reanudaron las hostilidades el miércoles pasado.

Respuesta regional de Irán

Los Guardianes de la Revolución reivindicaron ataques en Baréin, incluyendo un edificio residencial de fuerzas estadounidenses en la base de Juffair. También anunciaron ofensivas en Jordania, donde Amán interceptó cuatro misiles, y en Kuwait, que reportó proyectiles en su espacio aéreo.

Los Emiratos Árabes Unidos informaron que dos de sus petroleros fueron atacados en el estrecho de Ormuz, con la muerte de un tripulante. La agencia marítima británica UKMTO confirmó un ataque sin precisar detalles.

El ejército estadounidense anunció que el bloqueo de los puertos iraníes entrará en vigor este martes a las 20:00 horas.

Con información de AFP.