'El Mayo' Zambada ordenó ejecutar a su propio sobrino por deudas, asegura Fiscalía

Ismael "El Mayo" Zambada habría ordenado la muerte de uno de sus sobrinos porque cobró deudas y se quedó con el dinero, según la fiscalía neoyorquina en documentos en que pide la cadena perpetua para el fundador del Cártel de Sinaloa.

Los documentos entregados al juez Brian Cogan dicen que Eliseo Imperial Castro, apodado El Cheyo Ántrax, cobraba deudas a nombre de su tío, El Mayo, pero se quedaba con el dinero recaudado.

Según la fiscalía, el sobrino hacía recorridos para recolectar las deudas sin la autorización de El Mayo, y luego conservaba el dinero para uso personal.

Aunque los documentos no establecen durante cuánto tiempo o qué cantidades cobró Imperial, indican que El Mayo ordenó asesinarlo. El Cheyo Ántrax pereció víctima de una emboscada en Culiacán en mayo del 2024.

Con este caso, la fiscalía enfatizó el carácter de criminalidad de El Mayo, que fue capaz de matar a un miembro de su propia familia, sin que se tratara de un asunto motivado por grupos rivales.

Reportes de prensa de la fecha de la ejecución indicaron que el cuerpo de Cheyo Ántrax, identificado como sobrino de El Mayo, fue encontrado sin vida con heridas de bala a un lado de la carretera internacional 15 en Culiacán.

Fue uno de los argumentos por los que la fiscalía recomendó el lunes la cadena perpetua para El Mayo. Su sentencia será dictada el lunes próximo.