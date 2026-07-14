Trump retira plan de cobrar peajes en Ormuz y petróleo reduce ganancias

Los precios internacionales del petróleo moderaron su fuerte alza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirara su propuesta de cobrar un peaje del 20% a los buques que cruzaran el estrecho de Ormuz. El cambio de postura redujo parte de la tensión en los mercados, aunque la escalada militar entre Washington e Irán mantiene la incertidumbre sobre el suministro mundial de crudo.

Durante la jornada, el barril de Brent llegó a subir más de 5 por ciento, pero terminó con un avance de 1.72%, hasta los 84.73 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) cerró con una ganancia de 1.54 por ciento, en 79.34 dólares por barril.

Trump sustituye peaje en Ormuz por acuerdos

La volatilidad en el mercado petrolero se produjo después de que Trump modificara una propuesta anunciada apenas un día antes. El lunes, el mandatario planteó cobrar "una remuneración equivalente al 20 por ciento del valor de las cargas" transportadas por los barcos que cruzaran el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de hidrocarburos.

Sin embargo, horas antes de que la medida entrara en vigor, Trump informó en su red social Truth Social que desistía de la iniciativa y optaría por impulsar acuerdos comerciales y de inversión con los países del Golfo.

Según el mandatario, tras mantener conversaciones con líderes de Oriente Medio decidió reemplazar el cobro de la tasa por nuevos convenios económicos con las monarquías de la región.

El cambio fue bien recibido por los mercados, que redujeron parte de las ganancias registradas durante la mañana.

El analista John Kilduff, de Again Capital, señaló que la decisión ayudó a disminuir parte de la tensión que se había generado entre los inversionistas por la posibilidad de nuevas restricciones al tránsito marítimo.

Conflicto con Irán mantiene la presión sobre el mercado

Pese al cambio de postura de Trump, el conflicto entre Estados Unidos e Irán continúa generando preocupación sobre el suministro energético mundial.

Las cotizaciones del petróleo ya habían acumulado cerca de un 10% de incremento el lunes, después de que Washington anunciara un nuevo bloqueo a los puertos iraníes, mientras que las operaciones militares entre ambos países se intensificaron.

Irán informó de nuevos ataques estadounidenses en el suroeste del país, una región estratégica por su actividad petrolera cercana a las fronteras con Irak y Kuwait, así como en Bushehr, donde se encuentra su única central nuclear.

Antes del inicio del conflicto, alrededor de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas transitaba diariamente por el estrecho de Ormuz, considerado uno de los corredores marítimos más importantes para el abastecimiento energético global.

La agencia de transporte marítimo de la ONU reiteró que se opone a la imposición de peajes obligatorios en estrechos utilizados para la navegación internacional y señaló que no existe una base jurídica para aplicar ese tipo de cobros.

A pesar de los enfrentamientos, Trump aseguró que aún considera posible alcanzar un acuerdo con Irán, mientras continúan las consultas diplomáticas con países mediadores para intentar reducir las tensiones en la región.