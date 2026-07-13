Venezuela eleva a 4,561 la cifra de muertos por los terremotos y 16 mil 740 heridos

El Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez actualizó este lunes el balance oficial sobre los terremotos que afectaron al país e informó que la cifra de personas fallecidas aumentó a 4 mil 561, mientras que el número de heridos se mantiene en 16 mil 740.

De acuerdo con el reporte presentado por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, las labores de búsqueda y rescate continúan en las zonas afectadas, donde equipos de emergencia nacionales e internacionales mantienen operativos para localizar sobrevivientes y brindar asistencia a la población.

El informe oficial señala que, desde el inicio de la emergencia, los cuerpos de rescate han logrado salvar a 6 mil 462 personas, mientras que 128 mil 324 familias han recibido apoyo directo mediante la entrega de ayuda humanitaria y servicios de atención.

Las autoridades indicaron que el operativo permanece activo debido a la complejidad de las labores en las áreas con mayores daños estructurales.

Miles de personas permanecen en refugios temporales

El Ejecutivo informó que actualmente funcionan 107 campamentos temporales, donde permanecen 20 mil 231 personas que tuvieron que abandonar sus hogares tras los movimientos telúricos.

Asimismo, el balance oficial precisa que 17 mil 907 personas perdieron su vivienda, lo que ha incrementado la demanda de alojamiento, alimentos, agua potable y atención médica.

Las autoridades reportaron afectaciones en 856 edificios, de los cuales 190 colapsaron totalmente como consecuencia de los sismos.

Como parte de la respuesta a la emergencia, el Gobierno informó que se han distribuido 10 mil 63 toneladas de alimentos y 19.6 millones de litros de agua potable en las comunidades afectadas.

Además, los servicios de salud han brindado atención médica a 33 mil 85 pacientes, incluyendo personas lesionadas durante los terremotos y habitantes que requieren seguimiento por otras condiciones derivadas de la emergencia.

Familiares de personas desaparecidas y equipos de rescate buscan víctimas entre los escombros de un edificio colapsado en Caraballeda, estado de La Guaira. AFP

Operativo reúne a miles de rescatistas y voluntarios

El despliegue para atender la contingencia está integrado por 2 mil 471 rescatistas internacionales, 30 mil 989 elementos de instituciones de seguridad y organismos nacionales, así como 30 mil 692 voluntarios, quienes participan en tareas de búsqueda, atención médica, distribución de insumos y evaluación de daños.

El reporte oficial advierte que la emergencia permanece activa debido a la constante actividad sísmica registrada desde el inicio del desastre.

Según las autoridades, hasta este lunes se han contabilizado 1 mil 254 réplicas, por lo que los organismos de protección civil mantienen el monitoreo permanente de las zonas afectadas y exhortan a la población a seguir las recomendaciones emitidas por los servicios de emergencia mientras avanzan las labores de recuperación.