"Esto está llegando al límite", advierte a manifestantes el presidente de Bolivia

El mandatario boliviano, Rodrigo Paz, convocó al diálogo con los manifestantes al advertir que la crisis "está llegando al límite", un día después de que el Congreso le otorgara la facultad de declarar un estado de excepción para controlar las protestas.

Desde hace casi un mes, Paz enfrenta intensas movilizaciones con bloqueos de carreteras encabezados por campesinos, obreros y transportistas que inicialmente exigían medidas contra la crisis económica, la más grave en cuatro décadas, y que ahora reclaman su renuncia.

"El país necesita orden y esto está llegando al límite (...) El tiempo se acaba. Convocamos al diálogo", expresó el presidente de centro derecha en un acto público en La Paz.

Campesinos y transportistas marchan en La Paz y El Alto en medio de bloqueos que han generado escasez de alimentos y medicinas. AFP

El Congreso aprobó el martes por la noche la eliminación de una norma que limitaba al presidente en la declaración de estados de excepción, lo que le permite recurrir a las Fuerzas Armadas para contener las protestas y restringir libertades de reunión y movimiento.

"El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución", advirtió, en referencia a la medida.

A los policías, a las Fuerzas Armadas: siéntanse seguros de que su pueblo los está respaldando", añadió.

Campesinos y transportistas marchan en La Paz y El Alto en medio de bloqueos que han generado escasez de alimentos y medicinas. AFP

La Paz y la vecina ciudad de El Alto son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han generado escasez de alimentos, medicinas y combustible. Según el presidente, las pérdidas económicas ascienden a 600 millones de dólares.

Miles de campesinas con polleras y banderas indígenas marcharon por las calles del centro de La Paz y se unieron a choferes en huelga que paralizaron el transporte público.

El gobierno de Paz denuncia un intento de "alterar el orden democrático" y acusa a Evo Morales, prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.

Con información de AFP.