USS Nimitz en el Caribe aumenta tensión entre Estados Unidos y Cuba

El Ejército de Estados Unidos informó este miércoles sobre el despliegue del portaaviones USS Nimitz en aguas del mar Caribe, en medio de una escalada de tensiones, presiones y amenazas entre Washington y el Gobierno de Cuba.

“¡Bienvenido al Caribe, grupo de ataque del portaaviones Nimitz!”, señaló el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) en un mensaje publicado en redes sociales. La entidad aseguró que el USS Nimitz “ha demostrado su destreza en combate en todo el mundo, garantizando la estabilidad y defendiendo la democracia desde el estrecho de Taiwán hasta el golfo Pérsico”.

El portaaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln realiza operaciones de vuelo de rutina en el Océano Pacífico

Estados Unidos destaca la capacidad militar del USS Nimitz

El comando estadunidense describió al grupo de ataque como “el paradigma de la preparación y la presencia, de un alcance y letalidad sin igual, y de la ventaja estratégica”.

Además del portaaviones USS Nimitz, Washington destacó la participación de:

La unidad de aviación naval Ala Aérea Embarcada

El destructor USS Gridley

El buque de aprovisionamiento logístico USNS Patuxent

El anuncio ocurre en un contexto de creciente endurecimiento del discurso entre ambos gobiernos.

Operación Estrecho de Florida 2026 USS Nimitz (CVN-68) y Presión Económica sobre Cuba Objetivo: Neutralizar el aparato empresarial de GAESA y actores extrarregionales Capacidad del Grupo de Ataque USS Nimitz: Portaaviones nuclear con capacidad para +60 aeronaves. Misión SOUTHCOM: "Presencia estratégica" ante actividad de China y Rusia. Defensa: Sistemas antimisiles y escolta de destructores en aguas del Caribe. Histórico: Mayor despliegue en la zona desde la crisis de 1996. Vulnerabilidad de la Isla Crisis Energética: Caída sostenida de la producción eléctrica (Apagones 2024-26). Inflación: Deterioro crítico del abastecimiento alimentario y combustible. GAESA: Conglomerado militar bajo sanciones; controla turismo y finanzas. Migración: Ola migratoria récord hacia EE.UU. por malestar social.

Marco Rubio propone una “nueva relación” con el pueblo cubano

Horas después de que Estados Unidos impusiera nuevas sanciones contra La Habana, el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, planteó al pueblo cubano la posibilidad de establecer una “nueva relación” directa con Washington, sin la intermediación de las autoridades de la isla.

Rubio acusó al Gobierno cubano de “saquear miles de millones de dólares” mediante empresas como Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), conglomerado vinculado a las Fuerzas Armadas cubanas.

“Mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18.000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba (...) Todo pasa por sus manos”, afirmó en un video difundido en español a través de redes sociales.

El funcionario agregó que “la verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo”.

Departamento de Justicia imputa a Raúl Castro por incidente de 1996

La tensión bilateral aumentó también después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputara este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo, en 1996, de dos aviones civiles pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate.

El USS Abraham Lincoln (CVN-72), un portaaviones de propulsión nuclear de clase Nimitz, se muestra en la Estación Aérea Naval de North Island en San Diego, California, EE. UU., el 11 de agosto de 2025. REUTERS

El incidente ocurrió en aguas internacionales y provocó la muerte de tres ciudadanos estadunidenses y un residente en Estados Unidos.

Díaz-Canel acusa intento de justificar una agresión militar

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, interpretó la acusación contra Raúl Castro como un intento de “justificar” una eventual agresión militar contra la isla.

El mandatario sostuvo que la medida es una “evidencia” de la “soberbia y la frustración” que, según afirmó, provoca en “los representantes del imperio la inquebrantable firmeza de la Revolución cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo”.