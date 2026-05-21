USS Nimitz en el Caribe aumenta tensión entre Estados Unidos y Cuba
El despliegue del USS Nimitz en el Caribe ocurre tras nuevas sanciones de Washington y acusaciones contra Raúl Castro por el caso Hermanos al Rescate.
El Ejército de Estados Unidos informó este miércoles sobre el despliegue del portaaviones USS Nimitz en aguas del mar Caribe, en medio de una escalada de tensiones, presiones y amenazas entre Washington y el Gobierno de Cuba.
“¡Bienvenido al Caribe, grupo de ataque del portaaviones Nimitz!”, señaló el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) en un mensaje publicado en redes sociales. La entidad aseguró que el USS Nimitz “ha demostrado su destreza en combate en todo el mundo, garantizando la estabilidad y defendiendo la democracia desde el estrecho de Taiwán hasta el golfo Pérsico”.
Estados Unidos destaca la capacidad militar del USS Nimitz
El comando estadunidense describió al grupo de ataque como “el paradigma de la preparación y la presencia, de un alcance y letalidad sin igual, y de la ventaja estratégica”.
Además del portaaviones USS Nimitz, Washington destacó la participación de:
- La unidad de aviación naval Ala Aérea Embarcada
- El destructor USS Gridley
- El buque de aprovisionamiento logístico USNS Patuxent
El anuncio ocurre en un contexto de creciente endurecimiento del discurso entre ambos gobiernos.
Operación Estrecho de Florida 2026
USS Nimitz (CVN-68) y Presión Económica sobre Cuba
Capacidad del Grupo de Ataque
Vulnerabilidad de la Isla
Marco Rubio propone una “nueva relación” con el pueblo cubano
Horas después de que Estados Unidos impusiera nuevas sanciones contra La Habana, el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, planteó al pueblo cubano la posibilidad de establecer una “nueva relación” directa con Washington, sin la intermediación de las autoridades de la isla.
Rubio acusó al Gobierno cubano de “saquear miles de millones de dólares” mediante empresas como Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), conglomerado vinculado a las Fuerzas Armadas cubanas.
“Mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18.000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba (...) Todo pasa por sus manos”, afirmó en un video difundido en español a través de redes sociales.
El funcionario agregó que “la verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo”.
Departamento de Justicia imputa a Raúl Castro por incidente de 1996
La tensión bilateral aumentó también después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputara este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo, en 1996, de dos aviones civiles pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate.
El incidente ocurrió en aguas internacionales y provocó la muerte de tres ciudadanos estadunidenses y un residente en Estados Unidos.
Díaz-Canel acusa intento de justificar una agresión militar
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, interpretó la acusación contra Raúl Castro como un intento de “justificar” una eventual agresión militar contra la isla.
El mandatario sostuvo que la medida es una “evidencia” de la “soberbia y la frustración” que, según afirmó, provoca en “los representantes del imperio la inquebrantable firmeza de la Revolución cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo”.