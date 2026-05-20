Evacúan aeropuerto en Australia por “objeto sospechoso”; era una depiladora láser

Un aeropuerto australiano fue parcialmente evacuado este jueves a causa de un objeto sospechoso que una unidad de desactivación de bombas luego confirmó que se trataba de un aparato de depilación láser, informaron las autoridades.

La terminal aérea de Avalon, cerca de Melbourne, en el estado sureño de Victoria, fue desalojada en las primeras horas de la mañana después de que el artefacto fuera detectado durante un control de seguridad.

La Unidad de Respuesta a Bombas realizó inspecciones a un objeto y se determinó que se trataba de un dispositivo de depilación láser", informó la policía estatal a la AFP en un comunicado.

El inspector interino Nick Uebergang dijo que la depiladora, junto con un envase de chocolate caliente, se mantuvo en una cinta transportadora mientras se llamaba a la policía.

La persona que tenía la bolsa tampoco se mostró muy cooperativa con nosotros al principio, lo que complicó un poco las cosas", aseguró.

El incidente obligó a retrasar y cancelar varios vuelos.

El propietario del objeto no fue acusado y el aeropuerto reabrió más tarde.

Con información de AFP.