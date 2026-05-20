Trump asegura que está “liberando a Cuba” tras presentar cargos contra Raúl Castro

El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos está “liberando a Cuba” y que no puede anticipar qué le espera a la isla, horas después de que el Departamento de Justicia presentara cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro.

Trump calificó la acusación como un “momento muy importante” para el pueblo cubano y añadió que el apoyo recibido de esa comunidad ha sido “en niveles que nadie ha visto antes”.

Tenemos a Cuba en mente, es muy importante… Fue un momento muy importante para la gente, no solo para los cubanoamericanos, sino para quienes vinieron de Cuba, que desean regresar y reencontrarse con sus familias”

El fiscal general interino, Todd Blanche, lanzó una advertencia contundente a los adversarios de Estados Unidos, afirmando que la administración Trump perseguirá a cualquiera que ataque o asesine ciudadanos estadounidenses tras la imputación contra Castro.

El presidente Trump está comprometido a restaurar un principio muy simple pero importante: si matas a estadounidenses, te perseguiremos sin importar quién seas, sin importar qué título ostentes y, en este caso, sin importar cuánto tiempo haya pasado”

Las naciones y sus líderes no pueden permitirse atacar a estadounidenses, matarlos y no enfrentar responsabilidad”, señaló.

Blanche recordó el derribo ocurrido el 24 de febrero de 1996, cuando dos aviones civiles de la organización Brothers to the Rescue fueron abatidos sobre aguas internacionales por aeronaves militares cubanas, causando la muerte de cuatro hombres.

Raúl Castro y cinco coacusados participaron en una conspiración que culminó con aviones militares cubanos disparando misiles contra esos aviones civiles y matando a cuatro estadounidenses”

Eran civiles desarmados que volaban misiones humanitarias para rescatar y proteger a personas que huían de la opresión”, explicó.

“Mi mensaje hoy es claro: Estados Unidos y el presidente Trump no olvidan ni olvidarán a sus ciudadanos”, subrayó Blanche.

Castro y otros acusados enfrentan cargos de conspiración para asesinar nacionales estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de homicidio.