Ucrania pide armamento a EU tras ofensiva masiva de Rusia

Un ataque ruso contra Ucrania en la madrugada del martes dejó al menos 23 muertos, 16 de ellos en la ciudad de Dnipró, según informó Kiev, que volvió a pedir urgentemente a Estados Unidos sistemas de defensa antiaérea.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había advertido en los últimos días de un posible ataque masivo por parte de Rusia, después de que Moscú pidiera a las embajadas extranjeras en Kiev evacuar la capital.

Varias horas después de los bombardeos, los equipos de rescate continuaban la recuperación de cuerpos entre los escombros de edificios dañados. Los heridos se contaban por decenas.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, reportó siete muertos y unos 50 heridos en la capital. En Dnipró (este), el balance se elevó a 16 muertos, entre ellos dos niños, y 42 heridos, según las autoridades locales.

Si Ucrania no está protegida contra misiles balísticos y otros proyectiles, estos ataques continuarán", declaró el presidente ucraniano en redes sociales.

Por su parte, el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga, acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de no tener "más cartas que el terror" y afirmó que "Moscú está perdiendo en el campo de batalla".

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el ataque, según su portavoz Stéphane Dujarric. "Los ataques contra civiles e infraestructuras civiles están prohibidos por el derecho internacional humanitario y deben cesar", dijo a la prensa el vocero.

Según el análisis de la AFP de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), Ucrania recuperó en mayo unos 282 km² que estaban en manos rusas, lo que supone una reducción por segundo mes consecutivo de la superficie de su territorio controlada por Moscú, que avanzaba desde finales de 2023.

Tras más de cuatro años de invasión rusa de Ucrania, las negociaciones para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial están estancadas.

La Fuerza Aérea ucraniana contabilizó 73 misiles y 656 drones lanzados por Rusia y aseguró haber derribado 40 y 602, respectivamente, mientras que 33 misiles y 54 drones penetraron las defensas antiaéreas.

El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, afirmó haber realizado una "ofensiva masiva" dirigida únicamente contra instalaciones vinculadas a las fuerzas armadas ucranianas.

Zelenski pide más defensas antiaéreas

En Kiev, los habitantes se precipitaron hacia los refugios con bolsas y mantas.

"Todas las ventanas explotaron", declaró a la AFP Anastasia, que pasó la noche en su baño porque cuando caen misiles el metro está demasiado lejos para ir a protegerse.

En la ciudad portuaria de Odesa (sur), una maternidad y un hospital recibieron impactos, según las autoridades, sin que hubiera víctimas.bal

En Járkov (nordeste), 14 personas resultaron heridas. En esta región fronteriza con Rusia, las autoridades ordenaron el martes la evacuación de más de 7 mil civiles de varias localidades debido a "la situación de seguridad".

Rusia bombardea regularmente Ucrania y ha intensificado sus ataques diurnos en los últimos meses. Kiev respondió con un aumento de sus bombardeos contra territorio ruso.

Del lado ruso, un civil murió el lunes en la región de Kursk, cerca de la frontera, en un ataque con drones ucranianos, según el gobernador Aleksandr Jinchtein.

Carta a Trump

El presidente ucraniano reiteró el martes su llamado a los aliados occidentales para que ayuden a Ucrania y consideró "absolutamente necesario" el apoyo de Estados Unidos para suministrar misiles a los sistemas de defensa antiaérea Patriot.

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, afirmó que "cada retraso" en el apoyo al sistema de defensa antiaérea de Ucrania "cuesta vidas".

Ucrania afirma haber desarrollado medios eficaces para combatir los drones, pero sigue dependiendo de los suministros de sus aliados para defenderse de los ataques con misiles, más difíciles de neutralizar.

La semana pasada, Zelenski pidió en una carta dirigida a su homólogo estadunidense Donald Trump que enviara a Ucrania más misiles para los sistemas Patriot, con el fin de hacer frente a la intensificación de los ataques rusos.

Con información de AFP.