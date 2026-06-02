Papa León XIV visitará Perú; será parte de una gira por Sudamerica

El gobierno de Perú anunció este martes que el papa León XIV, de nacionalidad peruana, realizará una visita al país antes de que finalice el año, en una fecha que aún debe definirse junto al Vaticano.

Robert Francis Prevost, actual jefe de la Iglesia católica, trabajó durante más de dos décadas como misionero y obispo de Chiclayo, y su recorrido por Perú formará parte de una gira sudamericana que incluirá otros dos países de la región.

“El papa va a visitar Perú antes de fin de año, en noviembre posiblemente”, declaró a la radio RPP el ministro de Exteriores, Carlos Pareja. El canciller agregó que se espera una estancia de al menos tres días, con visitas a Chiclayo, Lima y una tercera ciudad, posiblemente en la Amazonia.

Encuentro con el presidente interino

El papa tiene previsto recibir al presidente interino de Perú, José Carlos Balcázar, el 18 de junio en El Vaticano. Según la cancillería peruana, la fecha definitiva de la visita se conocerá tras ese encuentro.

León XIV nació en Chicago, Estados Unidos, pero se nacionalizó peruano en 2015. Autoridades políticas y religiosas de Argentina y Uruguay han señalado que sus países también formarán parte de la gira.

En febrero, la Conferencia Episcopal Peruana aseguró que la llegada del pontífice estaba “asegurada en un 80%” y que se produciría en noviembre o en la primera semana de diciembre.

Perú, con una población de 34 millones de habitantes, es uno de los países más católicos de la región, con más del 80% de sus ciudadanos practicando la religión. El país ha recibido anteriormente la visita de Juan Pablo II en 1985 y 1987, y de Francisco en 2018.

Con información de AFP.