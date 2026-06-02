Canadá notifica formalmente a México y EU su intención de renovar el T-MEC

El gobierno de Canadá notificó formalmente a Estados Unidos y México su intención de extender por otros 16 años el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en medio de crecientes tensiones comerciales con Washington.

La propuesta fue comunicada por el ministro canadiense responsable de Comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, mediante una carta enviada a sus homólogos, de cara a la fecha oficial de revisión y renovación del acuerdo el próximo 1 de julio.

De acuerdo con el diario The Globe and Mail, Canadá recomendó la renovación del pacto “por otros 16 años”, aunque reconoció que los socios podrían exigir modificaciones.

En el documento, LeBlanc defendió que el T-MEC es “altamente beneficioso” para las tres economías y para la integración industrial norteamericana, pero admitió que será necesario negociar los aranceles impuestos por la administración Trump al acero, aluminio, automóviles y madera canadiense.

Reuniones bilaterales y tensiones comerciales

LeBlanc tenía previsto reunirse en Washington con Jamieson Greer, representante de Comercio de Estados Unidos y uno de los principales responsables de la política comercial de Trump.

La administración estadounidense ha reiterado que no busca una renovación automática del tratado, sino cambios sustanciales, especialmente en el sector automotriz y en el acceso al mercado lácteo canadiense.

Washington ya inició conversaciones formales con México para revisar el acuerdo, aunque aún no ha hecho lo mismo con Canadá. El T-MEC, que sustituyó al TLCAN y entró en vigor en 2020, establece una revisión conjunta seis años después de su puesta en marcha.

Si los tres países acuerdan renovarlo antes del 1 de julio, el pacto se extendería automáticamente durante 16 años más; de lo contrario, comenzaría un período de revisiones anuales durante una década antes de su posible expiración.

La carta enviada por LeBlanc se fundamenta en el artículo 7 del capítulo 34 del tratado, que permite a las partes presentar propuestas formales 30 días antes de la revisión.

Entre el 27 y el 29 de mayo se realizó la primera ronda formal de negociaciones entre México y Estados Unidos, mientras que la segunda está prevista alrededor del 16 de junio y la tercera aproximadamente el 20 de julio.

Posición de México

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio su punto de vista sobre la integración de Canadá en las conversaciones, señalando que aún no hay fecha confirmada para una reunión trilateral.

A nosotros nos gustaría mucho, por supuesto, que Canadá se integre a las conversaciones lo más pronto que se pueda. Así lo hemos hecho saber. Y bueno, depende de las pláticas entre ambos, Canadá y los Estados Unidos, ver esto cómo se va a resolver”, afirmó.

Sobre la posibilidad de una reunión trilateral el 1 de julio, Ebrard no quiso confirmarlo ni negarlo, pero aseguró que la tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos ya está acordada para el 20 de julio en la Ciudad de México.