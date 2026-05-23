Rusia lanza intenso bombardeo contra Kiev tras advertencias de Zelenski

Un ataque con misiles balísticos rusos "masivo", según las autoridades ucranianas, azota desde las primeras horas del domingo a Kiev, donde periodistas de la AFP escucharon varias series de explosiones y vieron balas surcando el cielo.

Horas antes, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y la embajada de Estados Unidos en Kiev habían expresado su preocupación por la posibilidad de un ataque ruso inminente contra el país.

Poco antes de las 04:00 locales, una periodista de la AFP escuchó una nueva serie de fuertes explosiones.

Al mismo tiempo, el ejército ucraniano indicó que la capital era objeto de "un ataque masivo de misiles enemigos".

Misiles de crucero se acercan desde el noreste de la región de Kiev y se dirigen hacia Kiev. Permanezcan en los refugios", añadió unos minutos después.

El domingo en la madrugada, balas trazadoras rojas surcaron el cielo aún oscuro de Kiev, y se escucharon disparos de ametralladora que, al parecer, intentaban derribar un dron que zumbaba sobre el centro de la ciudad, según periodistas de la AFP en el lugar.

Decenas de personas se refugiaron en una estación de metro, mientras las explosiones hacían temblar los edificios.

La capital es el objetivo de un ataque masivo de misiles balísticos. Es posible que se produzcan nuevos disparos. ¡Permanezcan en los refugios!", escribió en Telegram el jefe de la administración militar de Kiev, Tymour Tkatchenko.

Al menos cuatro puntos de la ciudad fueron alcanzados, entre ellos edificios residenciales, añadió.

El balance asciende por el momento a nueve heridos en la capital, según su alcalde, Vitali Klitschko, quien precisó en Telegram que "cinco de ellos fueron hospitalizados y cuatro recibieron atención médica en el lugar".

Se ha activado una alerta aérea en toda Ucrania. El ataque contra la capital utiliza "misiles de diversos tipos y drones", indicó el ejército ucraniano.

Los intensos ataques nocturnos rusos contra Kiev alcanzaron una escuela y provocaron un incendio, informó el domingo el alcalde de la capital ucraniana. No quedó claro de inmediato si hubo víctimas.

Advertencia ante el antaque

El presidente Zelenski había advertido el sábado sobre un inminente y masivo ataque ruso contra el país.

Vemos indicios de preparativos para un ataque combinado sobre el territorio ucraniano, incluyendo Kiev, con diversos tipos de armas", en particular el misil Oreshnik de alcance intermedio, declaró Zelenski.

La embajada estadounidense en Kiev también había "recibido información sobre un ataque aéreo potencialmente importante que podría ocurrir en cualquier momento", según un comunicado en su sitio web.

Moscú ya ha utilizado el Oreshnik en dos ocasiones desde el inicio de su invasión de Ucrania en febrero de 2022: en noviembre de 2024 contra una fábrica militar, y en enero de 2026 contra una fábrica aeronáutica en el oeste de Ucrania, cerca de las fronteras de la Alianza Atlántica.

En ambos casos, los misiles no llevaban ojivas nucleares.

El presidente ruso, Vladimir Putin, había prometido una respuesta militar tras un ataque de drones ucranianos contra edificios educativos de Starobilsk, en territorio ucraniano ocupado por Moscú, en la noche del jueves al viernes, que dejó al menos 18 muertos y más de 40 heridos.

Kiev negó haber apuntado contra objetivos civiles y afirmó que atacó a una unidad rusa de drones estacionada en la región.

Con información de AFP.