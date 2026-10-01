Ucrania lanza contraofensiva y recupera territorio

Ucrania recuperó terreno por primera vez en tres meses gracias a una nueva contraofensiva para alejar a los rusos de sus dos principales bastiones en la región oriental de Donetsk, según un análisis de AFP de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

La Operación Vivaldi, lanzada a principios de septiembre para proteger las ciudades clave de Sloviansk y Kramatorsk, permitió a las fuerzas ucranianas recuperar unos 172 km2 en la región de Donetsk.

A principios de esta semana, el presidente Volodimir Zelenski visitó a las tropas en la región, concretamente en el sector de Limán, otra ciudad situada a diez kilómetros de Sloviansk.

Los datos del ISW muestran una progresión de las fuerzas ucranianas al norte y al sur de Limán.

En el resto del país, Ucrania sólo consiguió recuperar unas pocas decenas de kilómetros cuadrados en las regiones de Járkov, Dnipropetrovsk y Lugansk.

En cambio, el ejército ruso lanzó ofensivas en Zaporiyia y Sumi que le permitieron tomar 104,5 y 20 km2, respectivamente.

En el balance global, las tropas ucranianas recuperaron unos 80 km2, en el primer balance positivo para Kiev en tres meses.

Septiembre fue el sexto mes en el que ganaron más de lo que perdieron frente a Rusia desde la ralentización de los avances de uno y otro lado a principios de 2023.

Frente estancado

Más de cuatro años y medio después de que Rusia invadiera Ucrania, ambos ejércitos siguen estancados en la larga línea de frente.

Entre ambos se extiende la llamada "zona de muerte", de varios kilómetros de profundidad, donde drones cargados de explosivos acechan todo tipo de movimientos.

Moscú controla algo más del 19 por ciento del territorio ucraniano, aunque un 7 por ciento corresponde a Crimea y zonas del Donbás que ya estaban bajo dominio ruso o de separatistas prorrusos antes de febrero de 2022.

Pero la mayor parte de las conquistas rusas se produjo durante las primeras semanas del conflicto.

Según los datos del ISW, desde enero de 2026, Rusia solo progresa de 15.5 km2 de media por mes.

En comparación, Rusia avanzaba de media unos 405 km2 al mes en 2025.

Las estimaciones del ISW excluyen las ganancias territoriales anunciadas por Rusia pero que este instituto no ha podido confirmar ni desmentir.

En tanto, los esfuerzos diplomáticos para poner fin al peor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial siguen en punto muerto.

Moscú exige a Ucrania ceder franjas de territorio aún controladas por Kiev en zonas que Rusia afirma haber anexado.

Kiev ha rechazado esas exigencias por considerarlas una capitulación que dejaría a todo el país vulnerable ante un futuro ataque ruso.

Según Naciones Unidas, las muertes de civiles están en su nivel más alto desde los primeros meses de la guerra, debido sobre todo a ataques rusos con misiles y drones de largo alcance contra Kiev y otras ciudades ucranianas.