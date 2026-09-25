Trump da luz verde a Ucrania para fabricar misiles Patriot

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este viernes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, le dijo que permitirá que Ucrania fabrique interceptores avanzados Patriot para hacer frente a los misiles balísticos rusos, tras varios cambios de postura sobre el tema.

Las fuerzas ucranianas enfrentan una escasez de misiles, necesarios para contrarrestar los incesantes ataques de Rusia contra el país. El último de ellos mató a un niño de 14 años en Kiev este viernes.

Durante su última visita a Estados Unidos esta semana, Zelenski volvió a reclamar apoyo para reforzar la defensa aérea de Ucrania y para poder fabricar interceptores Patriot, el único sistema capaz de contrarrestar los potentes misiles balísticos rusos.

Durante nuestra última reunión, el presidente Trump me confirmó que sí, que había tomado su decisión final: Ucrania recibirá licencias para la producción de misiles Patriot", dijo el presidente ucraniano a la prensa, tras reunirse con su homólogo estadounidense en Nueva York esta semana.

Trump cambió de postura sobre los misiles Patriot

A principios de julio, Trump dejó entrever que otorgarían esas licencias a Ucrania, pero semanas después pareció desdecirse al afirmar que Estados Unidos debería ser "muy cauteloso" antes de permitir que Ucrania produzca esos misiles de defensa aérea.

Los interceptores PAC-3 para los sistemas Patriot son los únicos, según el gobierno ucraniano, que pueden destruir los misiles balísticos.

Son muy caros y difíciles de conseguir, y su escasez a nivel mundial se ha acentuado aún más desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Irán este año.

Ucrania afirma que sufre una grave escasez de interceptores Patriot desde que Estados Unidos e Israel entraron en guerra con Irán en febrero.

A principios de septiembre, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que Washington estaba negociando con Kiev sobre el tema, pero subrayó que, aun así, la concesión de licencias no supondría una "solución inmediata" a los problemas que enfrenta Ucrania.

Kiev necesita el 5% de los misiles interceptores Patriot de Estados Unidos para superar el invierno boreal y el 10% para destruir todos los proyectiles balísticos de Rusia, dijo Zelenski el mes pasado.

Foto: AFP.

Ataques rusos golpean a Kiev

Antes, Moscú solía llevar a cabo sus ataques por la noche, pero ahora, cada vez más, ataca Kiev a plena luz del día.

Este viernes, un dron impactó contra un edificio residencial de la capital, mientras la gente iba camino al trabajo, y mató a un muchacho de 14 años.

Zelenski condenó "un bombardeo absolutamente salvaje y repugnante, carente de toda lógica militar".

Varios residentes se congregaron en torno al edificio golpeado, de varios pisos, según observaron periodistas de la AFP. Los departamentos ubicados en los pisos 9 y 10 quedaron chamuscados.

Mikita Sisoyev, un informático de 23 años, dijo que se había despertado con el ruido de la explosión, pero que, hasta que no vio las noticias, no se dio cuenta de que el edificio impactado era el suyo.

Es raro: por un lado, me he acostumbrado a ello, pero por otro, hay gente muriendo constantemente", comentó afuera del inmueble, mientras fumaba un cigarrillo.

Al ser preguntado sobre el aumento de ataques con drones, dijo: "Esto es una carrera tecnológica y una guerra tecnológica... Por desgracia, la gente sufrirá mientras buscamos soluciones".

También reportan víctimas en Odesa y Zaporiyia

En la región de Odesa, en el sur del país, otra persona murió en un ataque contra una oficina de correos, dijeron las autoridades.

Por su parte, las autoridades rusas informaron de la muerte de tres personas en un bombardeo de Kiev en la parte ocupada por Moscú en la región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania.

Con información de AFP.

*mcam