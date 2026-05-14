Trump y Xi avanzan en negociaciones comerciales durante cumbre en Pekín

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que China manifestó interés en incrementar las compras de petróleo y productos agrícolas estadunidenses, especialmente soja, tras sostener reuniones con su homólogo Xi Jinping durante la cumbre bilateral celebrada en Pekín.

“Han acordado que quieren comprar petróleo de Estados Unidos”, declaró Trump durante una entrevista con el conductor Sean Hannity para Fox News, grabada durante su visita oficial al país asiático.

El mandatario también afirmó que Pekín planea adquirir “muchos de nuestros productos agrícolas”, en referencia principalmente a la soja, uno de los sectores más golpeados por las tensiones comerciales de los últimos años.

Las declaraciones se producen en medio de un escenario internacional marcado por la guerra en Oriente Medio, las tensiones energéticas y el bloqueo parcial del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio global de petróleo.

Trump y Xi buscan relanzar la relación comercial entre EU y China

La reunión entre Trump y Xi Jinping se realizó en Zhongnanhai, el complejo gubernamental chino ubicado junto a la Ciudad Prohibida en Pekín. Ambos mandatarios sostuvieron un encuentro privado y posteriormente participaron en reuniones ampliadas con funcionarios de sus respectivos gabinetes.

Xi recibió al mandatario estadounidense con un apretón de manos en los jardines del recinto oficial, en lo que representa uno de los acercamientos diplomáticos más importantes entre ambas potencias desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Se han cerrado acuerdos comerciales fantásticos”, aseguró Trump antes de concluir la segunda y última jornada de la cumbre bilateral.

China ha sido históricamente uno de los principales compradores de soja estadunidense; sin embargo, durante los años recientes redujo considerablemente sus importaciones debido a la guerra comercial iniciada durante el primer mandato de Trump y a la imposición de aranceles mutuos.

Ante ese escenario, Pekín fortaleció sus vínculos comerciales con Brasil, actualmente uno de los mayores exportadores de soja del mundo y principal proveedor del mercado chino.

En materia energética, China también disminuyó sus compras de petróleo estadunidense y aumentó la importación de crudo procedente de Irán y Rusia. Por ello, las declaraciones de Trump son vistas como un posible intento de reactivar sectores estratégicos para la economía estadounidense.

"Se obtuvieron muy buenos resultados. Cerramos unos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países", aseguró el magnate republicano mientras recorría los jardines de Zhongnanhai, el complejo central del gobierno chino en la capital.

Mientras avanzaba la reunión entre ambos líderes, el gobierno chino también emitió un mensaje relacionado con el conflicto en Oriente Medio. El Ministerio de Relaciones Exteriores pidió un “alto el fuego integral y duradero” en la región y urgió a reabrir las rutas marítimas afectadas por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Las rutas marítimas deben reabrirse lo antes posible en respuesta a los llamamientos de la comunidad internacional”, señaló la cancillería china en un comunicado oficial.

El estrecho de Ormuz concentra cerca de una quinta parte del comercio marítimo mundial de petróleo, por lo que cualquier interrupción genera preocupación en mercados internacionales y eleva la volatilidad energética.

Analistas consideran que la posible reactivación de compras chinas de petróleo y productos agrícolas estadounidenses podría beneficiar a productores rurales de Estados Unidos y aliviar parte de las tensiones comerciales entre ambas economías, aunque todavía no se han anunciado acuerdos formales ni cifras concretas sobre futuras adquisiciones.