EU deporta a 27 trabajadores de cruceros por casos ligados a pornografía infantil

Al menos 27 trabajadores extranjeros de cruceros, incluidos empleados vinculados con Disney Cruise Line, fueron deportados por autoridades de Estados Unidos tras ser relacionados con delitos de pornografía infantil y material de explotación sexual infantil, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La operación ocurrió después de una serie de inspecciones realizadas entre el 23 y el 27 de abril en ocho cruceros que arribaron al puerto de San Diego, California. Las revisiones formaron parte de una investigación enfocada en detectar casos relacionados con Material de Explotación Sexual Infantil, conocido por sus siglas en inglés como CSEM.

De acuerdo con el reporte oficial, los trabajadores investigados estaban presuntamente involucrados en la recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de contenido ilegal relacionado con explotación sexual infantil. Las autoridades estadounidenses cancelaron de inmediato sus visas y determinaron prohibirles nuevamente el ingreso al país.

Operativo en cruceros desata investigación internacional

La CBP detalló que la mayoría de las personas deportadas son originarias de Filipinas, aunque no se revelaron públicamente sus identidades ni las embarcaciones específicas en las que laboraban.

La investigación fue realizada con apoyo de otras agencias federales especializadas en delitos cibernéticos y explotación infantil. Según NBC, los agentes abordaron directamente los cruceros durante las inspecciones en el puerto californiano como parte del operativo.

Disney Cruise Line confirmó que algunos de sus empleados estuvieron involucrados en las indagatorias y aseguró haber colaborado plenamente con las autoridades estadounidenses durante todo el proceso.

La empresa también reiteró mediante un comunicado que mantiene una política de “tolerancia cero” frente a cualquier conducta relacionada con explotación sexual infantil o posesión de pornografía infantil.

Cooperamos completamente con las fuerzas del orden y seguimos comprometidos con los más altos estándares de seguridad y conducta”, señaló la compañía, de acuerdo con medios estadounidenses.

El caso volvió a poner atención sobre las medidas de seguridad y monitoreo dentro de la industria de cruceros, donde miles de trabajadores internacionales ingresan constantemente a puertos estadounidenses bajo distintos tipos de permisos laborales y visas temporales.

Las autoridades señalaron que tanto la CBP como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mantienen operativos permanentes dirigidos a detectar redes de explotación infantil, tráfico de contenido ilegal y otros delitos vinculados con menores de edad.

En Estados Unidos, la posesión, distribución o visualización de material de explotación sexual infantil constituye un delito federal grave que puede derivar en penas de prisión, deportación y prohibiciones migratorias permanentes.

Aunque no se informó si habrá procesos penales adicionales contra los trabajadores deportados, las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas acciones en otros puertos o embarcaciones.

El operativo en San Diego representa uno de los mayores casos recientes relacionados con empleados de cruceros vinculados a delitos de explotación infantil detectados por autoridades migratorias estadunidenses.