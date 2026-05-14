Estados Unidos prepara cargos contra Raúl Castro

Casi tres décadas después del derribo de dos avionetas civiles frente a las costas de Cuba, Estados Unidos se prepara para llevar ante la justicia a Raúl Castro. El exmandatario cubano, de 94 años y figura clave del régimen castrista, enfrenta una posible acusación penal vinculada al ataque aéreo de 1996 contra aeronaves de la organización Hermanos al Rescate, en el que murieron cuatro personas y que provocó una de las mayores crisis diplomáticas entre Washington y La Habana desde la Guerra Fría.

No quedó claro de inmediato el momento de cuándo se produciría la posible acusación, que debería ser aprobada por un gran jurado, pero el funcionario indicó que parece inminente.

Se espera que la posible acusación contra el expresidente de Cuba, de 94 años y hermano de Fidel Castro, se centre en el derribo de aeronaves, según el funcionario.

La CBS informó anteriormente de que la conducta objeto de la causa está relacionada con el derribo mortal por parte de Cuba, en 1996, de avionetas operadas por el grupo humanitario Hermanos al Rescate.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida ha estado supervisando una investigación para examinar posibles cargos penales contra altos funcionarios del Gobierno cubano.

La administración de Donald Trump ha calificado al actual gobierno comunista de corrupto e incompetente y busca reemplazarlo, a pesar de negociaciones en curso.

Las negociaciones parecían haberse estancado en las últimas semanas, aunque el jueves el Gobierno cubano confirmó haberse reunido con el director de la CIA, John Ratcliffe.

Ratcliffe comunicó a los servicios de inteligencia cubanos que Estados Unidos estaba dispuesto a dialogar sobre cuestiones de seguridad económica si Cuba realizaba "cambios fundamentales", de acuerdo a un funcionario de la CIA.

Cuba y Estados Unidos tras el derribo de avionetas

El caso se remonta al 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, integrada por exiliados cubanos radicados en Miami.

Las aeronaves, modelos Cessna 337, participaban en operaciones de búsqueda de balseros cubanos en el estrecho de Florida, aunque La Habana acusaba al grupo de realizar provocaciones políticas y de violar reiteradamente el espacio aéreo de la isla.

El ataque dejó cuatro muertos: tres ciudadanos estadounidenses y un residente cubano en Estados Unidos.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) concluyó posteriormente que las avionetas fueron destruidas en espacio aéreo internacional, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU condenó el uso de la fuerza contra aeronaves civiles.

El gobierno cubano sostuvo que actuó en defensa de su soberanía tras múltiples incursiones previas de Hermanos al Rescate sobre La Habana, donde incluso habían lanzado panfletos antigubernamentales.

Sin embargo, el derribo provocó una fuerte crisis diplomática y llevó a Estados Unidos a endurecer el embargo mediante la aprobación de la Ley Helms-Burton durante la presidencia de Bill Clinton.

Durante años, familiares de las víctimas y fiscales estadounidenses han intentado atribuir responsabilidades penales a altos funcionarios cubanos. Investigaciones y grabaciones difundidas posteriormente apuntaron a que Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas, habría tenido un papel clave en la autorización de la operación militar.

En audios divulgados décadas después, el propio Castro reconocía discusiones internas sobre la conveniencia de derribar las aeronaves “sobre el mar” para evitar que los restos cayeran sobre La Habana.