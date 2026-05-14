Nuevos archivos financieros exponen movimientos de Trump con gigantes tecnológicos de EU

Nuevos documentos publicados revelan que el presidente estadounidense, Donald Trump, estuvo implicado en una serie de transacciones financieras vinculadas a grandes empresas estadunidenses en 2026 y por un valor de varios cientos de millones de dólares.

Estos documentos, encabezados con el nombre del mandatario y remitidos por la Oficina de Ética Gubernamental (OGE), dan cuenta de operaciones que involucran a varios pesos pesados de la tecnología y de la economía estadounidense, entre ellos Amazon, Apple, Microsoft y Uber.

El fabricante de chips Nvidia y el constructor aeronáutico Boeing también aparecen mencionados.

Para cada una de estas empresas, las sumas declaradas se sitúan en rangos que van de 1 a 5 millones de dólares.

Sin embargo, los archivos no precisan la naturaleza exacta de los activos en cuestión, por ejemplo si se trata de compras de acciones, de bonos u otros instrumentos financieros.

Los documentos también mencionan varias "ventas" de gran envergadura, que afectan en particular a Microsoft, Amazon y Meta, y que en algunos casos se sitúan entre 5 y 25 millones de dólares.

La Oficina de Ética Gubernamental tiene por objetivo "evitar los conflictos de intereses financieros y otras violaciones de las normas deontológicas en las 140 oficinas y agencias del poder ejecutivo", se puede leer en su sitio web.

Otros documentos financieros relativos al presidente estadunidense ya se han hecho públicos en el pasado.

Los activos de Trump están depositados en un fideicomiso, administrado por su hijo, Donald Jr.

Se trata de un fideicomiso revocable, lo que significa que puede, en cualquier momento, recuperar la gestión directa de sus bienes.

Las finanzas de Trump vuelven bajo escrutinio por posibles conflictos de interés

Finanzas de Trump vuelven bajo escrutinio

La publicación de los documentos reaviva las preocupaciones sobre los conflictos de interés que han acompañado a Donald Trump desde su llegada a la política. A diferencia de otros presidentes estadounidenses recientes, el magnate republicano nunca se desprendió completamente de su imperio empresarial ni colocó sus activos en un fideicomiso ciego tradicional.

Expertos en ética gubernamental han advertido durante años que el modelo utilizado por Trump —administrado por sus hijos, pero revocable y bajo su influencia— no elimina el riesgo de que decisiones presidenciales puedan beneficiar indirectamente sus intereses económicos.

Durante su primer mandato, organizaciones como Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) y Public Citizen presentaron múltiples denuncias relacionadas con posibles beneficios económicos derivados de su posición política. Entre ellas figuraban acusaciones sobre el uso de hoteles y propiedades de Trump por delegaciones extranjeras, empresarios y grupos de presión.

Aunque varias demandas fueron desestimadas o quedaron inconclusas tras el fin de su presidencia, el debate sobre la separación entre negocios privados y funciones públicas se mantuvo como uno de los temas más controvertidos de su administración.

La aparición de compañías como Nvidia, Amazon, Meta y Boeing en las declaraciones financieras también coincide con un momento de fuerte influencia política y económica de las grandes corporaciones tecnológicas y de defensa en Washington.

Varias de esas empresas mantienen contratos multimillonarios con el gobierno federal o dependen de regulaciones impulsadas desde la Casa Blanca, lo que podría intensificar las críticas sobre transparencia y uso de información privilegiada.

La Oficina de Ética Gubernamental ha insistido históricamente en que los altos funcionarios deben evitar incluso la apariencia de conflictos financieros que puedan erosionar la confianza pública.