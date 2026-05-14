Xi Jinping advierte a Donald Trump sobre riesgo de conflicto por Taiwán en cumbre de Pekín

El presidente chino, Xi Jinping, lanzó una advertencia directa a su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la cumbre celebrada este jueves en Pekín. Xi afirmó que una gestión inadecuada de la cuestión de Taiwán podría empujar a ambos países a un “conflicto”, en una declaración contundente que marcó el tono de la reunión.

El encuentro comenzó con gestos protocolarios: un apretón de manos al pie del Gran Salón del Pueblo en la plaza Tiananmén, alfombra roja y banderas de ambos países. Trump elogió a Xi como “gran líder” y “amigo”, asegurando que ambos países tendrían “un futuro fantástico juntos”. Sin embargo, el mandatario chino fue menos efusivo y subrayó que las dos naciones “deberían ser socios, no rivales”, colocando el tema de Taiwán en el centro de la conversación.

Taiwán como eje de la relación bilateral

Xi calificó la cuestión de Taiwán como “el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos”. Advirtió que, si se maneja mal, podría llevar a un choque directo o incluso a un conflicto, poniendo en riesgo toda la relación bilateral.

La advertencia en medio de la creciente presión militar china sobre la isla, que Pekín reclama como parte de su territorio y sobre la cual no descarta el uso de la fuerza. Estados Unidos, aunque reconoce oficialmente a China, mantiene una ley que lo obliga a suministrar armas a Taiwán para su defensa.

Tras las declaraciones de Xi, Taipéi respondió calificando a China como “el único riesgo para la paz regional” y reiteró que Washington ha reafirmado su apoyo claro y firme a la isla.

Irán empaña la visita

La visita de Trump a Pekín, la primera de un presidente estadounidense en casi una década, estuvo marcada también por la guerra en Irán, que obligó a posponer inicialmente el viaje previsto para marzo.

Trump declaró que esperaba mantener una “larga conversación” sobre Irán, país que vende la mayor parte de su petróleo a China pese a las sanciones de Washington. En entrevista con Fox News, aseguró que Xi le prometió no enviar material militar a Irán y expresó su disposición a ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz, vital para el comercio energético global.

La agencia iraní Tasnim confirmó que fuerzas iraníes habían autorizado el paso de varios buques chinos por el estrecho, en un gesto que refleja la intersección de intereses estratégicos entre Teherán y Pekín.

Cooperación económica y gestos comerciales

Más allá de las tensiones geopolíticas, ambos líderes abordaron la cooperación económica. Trump anunció que China encargará 200 aviones a Boeing y destacó la posibilidad de acuerdos en agricultura y aviación. La delegación estadounidense incluyó a empresarios de élite como Jensen Huang de Nvidia y Elon Musk de Tesla.

Xi prometió que “China abrirá aún más sus puertas al mundo exterior” y aseguró que las empresas estadounidenses disfrutarán de “perspectivas aún más prometedoras”. Durante el banquete en honor a Trump, insistió en que el progreso de China es compatible con el lema del mandatario estadounidense “Make America Great Again”.

Con información de AFP.