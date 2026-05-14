Trump y Xi Jinping coinciden en que Ormuz "debe seguir abierto": Casa Blanca

La Casa Blanca afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, coincidieron en la necesidad de mantener abierto el estrecho de Ormuz durante su encuentro este jueves en Pekín.

Las dos partes estuvieron de acuerdo en que el estrecho de Ormuz debe seguir abierto para favorecer la libre circulación de la energía", dijo la Casa Blanca.

Desde el inicio de la guerra con los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, Irán impone un cierre casi total de este paso por donde antes transitaba una quinta parte del comercio global de petróleo y gas.

Desde abril, a pesar de la tregua vigente entre ambas partes, Estados Unidos responde con un bloqueo de los puertos iraníes.

China se ve afectada directamente porque, según la firma de análisis del tráfico marítimo Kpler, más de la mitad del crudo que importa por vía marítima procede de Oriente Medio y transita por ese estrecho.

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Xi Jinping quiere evitar la militarización del paso en Ormuz

Según la Casa Blanca, Xi expresó en su encuentro con Trump su oposición a una "militarización" del paso y a la instauración de un peaje, como pretende Irán.

En su comunicado, la parte estadounidense afirmó que ambos líderes habían mantenido "un buen encuentro" y no mencionó el espinoso tema de Taiwán.

En cambio, Xi puso el énfasis en las diferencias de ambos países sobre esta isla con un gobierno democrático propio que Pekín considera como propia.

"La cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos", afirmó durante la cumbre, según la cadena oficial CCTV.

"Si se maneja mal, las dos naciones podrían chocar o incluso entrar en conflicto, lo que empujaría a toda la relación entre China y Estados Unidos a una situación muy peligrosa", advirtió.

China "abrirá aún más" sus puertas al mundo, dice Xi a líderes empresariales de EU

El presidente chino, Xi Jinping, declaró ante una delegación de ejecutivos empresariales estadounidenses que China se "abrirá aún más" al mundo, como parte del encuentro de este jueves en Pekín con su homólogo Donald Trump.

"China abrirá aún más y más sus puertas al mundo exterior (...) Las empresas estadounidenses disfrutarán de perspectivas aún más prometedoras en China", aseguró el líder asiático, según los medios estatales chinos.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y el jefe de Tesla, Elon Musk, son algunos de ejecutivos que viajaron al gigante asiático con Trump.

Con información de AFP.

*mcam