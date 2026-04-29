Trump y Putin proponen alto al fuego en Ucrania por fiesta de la Victoria de 1945

En medio de una guerra que supera ya los dos años y medio de combates a gran escala, el presidente ruso Vladimir Putin planteó una nueva tregua temporal en Ucrania coincidiendo con una de las fechas más simbólicas para Moscú: el Día de la Victoria, celebrado cada 9 de mayo.

La propuesta fue anunciada por el Kremlin tras una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump, quien, según funcionarios rusos, habría respaldado la idea.

Tregua en Ucrania por el Día de la Victoria

El asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, informó que Putin está dispuesto a decretar un alto el fuego durante las celebraciones por la derrota de la Alemania nazi en 1945, una jornada de enorme peso político e histórico para Rusia. Cada año, el 9 de mayo se conmemora con desfiles militares, homenajes a veteranos y exhibiciones de armamento en la Plaza Roja de Moscú.

Trump ha apoyado activamente esta iniciativa”, afirmó Ushakov al resumir la llamada entre ambos mandatarios.

Donald Trump confirmó ante periodistas que habló con Putin sobre una posible pausa en los combates y dijo haber sugerido “una pequeña tregua” en la guerra de Ucrania.

“Creo que podría hacerlo”, señaló Trump desde la Casa Blanca al referirse a la posibilidad de una pausa impulsada por el Kremlin.

La propuesta llega en un momento en que Rusia intenta blindar la seguridad de sus festejos. Desde 2023, varias regiones rusas han cancelado o reducido actos públicos por temor a ataques con drones ucranianos. En 2024 y 2025, Moscú reforzó sistemas antiaéreos y restringió eventos masivos en algunas zonas cercanas a la frontera.

Este año, según autoridades rusas, las celebraciones del 9 de mayo serán más limitadas por razones de seguridad.

Para Ucrania, la fecha tiene otra lectura política. Desde 2023, el gobierno de Volodímir Zelenski trasladó la conmemoración de la victoria sobre el nazismo al 8 de mayo, alineándose con la mayoría de países europeos y distanciándose del calendario simbólico ruso.

Analistas internacionales observan con cautela este nuevo ofrecimiento de tregua. En ocasiones anteriores, tanto Moscú como Kiev se acusaron mutuamente de violar ceses temporales del fuego, especialmente en fechas religiosas como la Pascua ortodoxa o la Navidad. Por ello, cualquier pausa requeriría mecanismos de verificación y garantías reales sobre el terreno.

Expertos también señalan que las treguas breves suelen tener un fuerte componente político. Para Rusia, una pausa durante el Día de la Victoria reforzaría la narrativa patriótica del Kremlin y permitiría desarrollar actos oficiales sin amenazas inmediatas. Para Trump, presentarse como mediador serviría a su imagen internacional.

Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación pública de que Ucrania acepte la propuesta. Kiev ha insistido en que cualquier alto el fuego debe incluir compromisos duraderos y no solo pausas tácticas que permitan reagrupar tropas.

La guerra iniciada con la invasión rusa de febrero de 2022 ha dejado decenas de miles de muertos, millones de desplazados y vastas zonas destruidas. En ese contexto, una tregua de un solo día tendría valor simbólico, pero impacto militar limitado.

Con informaciíon de AFP y Reuters.