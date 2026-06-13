Muere el “Spiderman de Yemen” tras caer en un peligroso cráter volcánico

Qaqaa Antar al Absi, conocido como el “Spiderman de Yemen” por sus peligrosas escaladas sin equipo de seguridad, murió tras caer al interior de un cráter volcánico mientras grababa uno de los videos que lo hicieron famoso en redes sociales.

El accidente ocurrió en el cráter Damt, en el sur del país, donde los equipos de rescate tardaron casi 24 horas en recuperar su cuerpo debido a las extremas condiciones del terreno y las altas temperaturas de la zona.

La tragedia ocurrió el viernes y movilizó durante casi 24 horas a equipos de rescate, que enfrentaron condiciones extremas para recuperar el cuerpo del escalador. Finalmente, este sábado, la Autoridad de Defensa Civil confirmó su fallecimiento tras concluir una compleja operación en una de las formaciones geológicas más peligrosas del país.

Al Absi había construido una enorme popularidad gracias a videos en los que aparecía escalando paredes verticales, descendiendo acantilados y explorando cavidades naturales sin ningún tipo de protección. Sus hazañas le valieron el apodo de “Spiderman de Yemen” y lo convirtieron en una celebridad local seguida por cientos de miles de personas.

El cráter volcánico que terminó con su vida

De acuerdo con las autoridades, el rescate se complicó por las características del cráter Damt, una formación volcánica de aproximadamente 100 metros de profundidad que alberga aguas termales ricas en azufre y mantiene una intensa actividad geotérmica bajo la superficie.

Los equipos de rescate enfrentaron condiciones excepcionalmente difíciles debido al terreno escarpado del cráter y al intenso calor”.

El cráter se encuentra a unos 220 kilómetros al sur de Saná y es considerado uno de los sitios naturales más conocidos de Yemen. Aunque el volcán está catalogado como extinto, especialistas advierten que las altas temperaturas, las paredes casi verticales y la inestabilidad del terreno representan un riesgo permanente para visitantes y aventureros.

Según testigos, Al Absi perdió el equilibrio mientras descendía por una de las zonas más peligrosas del cráter. Imágenes difundidas en redes sociales muestran parte del recorrido realizado por el joven antes del accidente fatal.

La fama de Al Absi trascendió las redes sociales. Habitantes de la región señalaron que numerosos turistas acudían para verlo realizar sus impresionantes maniobras y le entregaban dinero a cambio de presenciar las escaladas más extremas. Con el paso de los años, estas actividades se convirtieron en su principal fuente de ingresos.

Su historia reabre el debate sobre seguridad

La muerte del popular influencer ha generado una ola de reacciones en Yemen. Miles de usuarios inundaron las redes sociales con mensajes de despedida, mientras otros cuestionaron la falta de medidas de seguridad en una zona donde ya se habían registrado accidentes similares en años recientes.

Muchos internautas también señalaron que las dificultades económicas que enfrenta gran parte de la población yemení empujan a algunos jóvenes a asumir riesgos cada vez mayores para generar ingresos o alcanzar notoriedad en internet.

El caso ha reavivado además los llamados para reforzar la protección en el cráter Damt mediante la instalación de barreras físicas, señalización más visible y restricciones de acceso a las áreas consideradas de mayor peligro.

Las autoridades geológicas llevan años advirtiendo que el lugar combina varios factores de riesgo: desniveles pronunciados, superficies resbaladizas, desprendimientos de roca y temperaturas elevadas provocadas por la actividad térmica subterránea.