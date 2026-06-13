Joven muere tras ser lanzada sin cuerda de seguridad desde un puente en Brasil  | VIDEO

Una joven de 21 años murió durante una una activadad extrema en la que era lanzada desde un puente en Brasil después de ser lanzada al vacío sin la cuerda de seguridad que debía sujetarla. El accidente, ocurrido en el conocido Puente del Esqueleto, en el municipio de Limeira, estado de São Paulo, fue grabado por otras personas desde al menos tres angulos diferentes.

Los videos muestran los segundos antes de que la mujer sea arrojada al vacío e incluso se puede ver como la cuerda esta sin atar detrás de los trabajadores del puente. Se observa como el salto de "puenting" (bungee jumping) se realiazó a más de 40 metros de altura.

La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una profesora de educación física que participaba en una jornada de deportes extremos organizada por una empresa privada. De acuerdo con las investigaciones preliminares, los instructores dieron la señal para que saltara sin haber asegurado correctamente los arneses y cables de protección.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana en la denominada Ponte do Esqueleto, un viaducto de entre 30 y 35 metros de altura utilizado frecuentemente para actividades como bungee jump y rope jump, modalidades que atraen cada año a cientos de aficionados al turismo de aventura.

Tragedia grabada: el momento en que descubrieron que faltaba la cuerda

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran los instantes posteriores al salto. En la grabación se escucha el grito desesperado de varias personas cuando advierten que la joven cayó sin estar conectada al sistema de seguridad.

“¡Gente, la cuerda!”, se escucha exclamar a algunos de los presentes cuando Maria Eduarda ya se encontraba en caída libre.

Según la Policía Militar, la joven sufrió múltiples traumatismos debido al impacto. Testigos y miembros de la organización intentaron auxiliarla de inmediato y practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras llegaban los servicios de emergencia.

Sin embargo, los paramédicos únicamente pudieron confirmar el fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para las diligencias correspondientes.

Las autoridades brasileñas informaron que al menos seis personas fueron detenidas por su presunta relación con la organización de la actividad. Dos de los implicados intentaron escapar hacia una zona boscosa cercana, pero fueron localizados y capturados gracias al apoyo de un helicóptero policial.

Investigación, reclamos y arrestos

La tragedia también abrió un debate sobre la supervisión de las actividades de aventura en Brasil y la responsabilidad de las autoridades encargadas de controlar este tipo de eventos.

El Ayuntamiento de Limeira anunció que presentará una denuncia contra el Gobierno federal por presuntas omisiones relacionadas con la fiscalización y mantenimiento del puente.

Las autoridades municipales aseguraron que desde principios de 2025 habían realizado diversas gestiones para solicitar medidas adicionales de seguridad en la estructura, sin obtener respuestas satisfactorias.

Es necesario depurar la responsabilidad por la ausencia de control de acceso a una zona federal que desde hace años presenta riesgos conocidos y sigue sin tener las medidas de protección necesarias”, afirmó el alcalde de Limeira, Murilo Félix.

El municipio sostiene que la supervisión, conservación y control del acceso al puente corresponden exclusivamente al Gobierno federal.

La empresa organizadora también quedó bajo escrutinio público. Antes de eliminar sus perfiles en redes sociales, la compañía difundió un mensaje de condolencias por la muerte de la joven. Su cuenta acumulaba más de 80 mil seguidores y promocionaba actividades de aventura bajo el lema: “Tú sueñas. Nosotros lo hacemos realidad”.

Maria Eduarda trabajaba como instructora en un gimnasio del área metropolitana de São Paulo. Tras conocerse la noticia, familiares, amigos y compañeros de trabajo expresaron su pesar por una tragedia que ha vuelto a poner en cuestión los protocolos de seguridad en los deportes extremos y la necesidad de reforzar los controles para evitar accidentes similares.