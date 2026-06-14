Delcy Rodríguez: la "Tigresa" que pone en charola de plata al chavismo incómodo

A casi medio año de la caída del expresidente Nicolás Maduro, la renovación de la cúpula chavista ha sido constante, con un sólo nombre detrás de todo: Delcy Rodríguez.

Se trata de una lista de funcionarios que han salido de sus cargos, con especial énfasis en aquellos funcionarios del círculo íntimo de Maduro.

Tras asumir el control político del país sudamericano en enero, el gobierno encabezado por Rodríguez defendió y ejecutó la deportación del empresario colombiano, Alex Saab, hacia Estados Unidos, alegando que se trataba de una medida administrativa tomada por “interés nacional”.

A ese listado se suma el de marzo de 2026, cuando Rodríguez destituyó a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa, y principal operador del control de Maduro hacia las fuerzas armadas.

El secretario Freddy Ñáñez dejó el Ministerio de Comunicación e Información y ahora es ministro de Ecosocialismo.

La titularidad de la comunicación chavista fue asumida por Miguel Pérez Pirela, quien ganó popularidad por las críticas a los disidentes a través del programa Cayendo y Corriendo, del canal estatal Venezolana de Televisión.

En sus acciones no va sola, va con su hermano, Jorge Rodríguez.

Tan es así que en octubre del año pasado, el periódico Miami Herald reportó que emisarios cercanos a Delcy Rodríguez y su hermano Jorge ofrecieron a la administración Trump un plan para reemplazar a Nicolás Maduro, sugiriendo un “madurismo sin Maduro” para lograr estabilidad.

Tres meses después, el 3 de enero, Estados Unidos implementó una operación militar para sustraer a Maduro y a su esposa Cilia.

Dos días después, Rodríguez, quien era vicepresidenta, tomó el cargo.

El 5 de enero, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sentenció que Rodríguez podía asumir y ejercer el poder en condición de encargada, todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa de la nación.

“Trump está encantado con Delcy, que parece poder manipularle fácilmente”, reportó el analista Peter Greiffel, en un artículo publicado en el sitio español The Objective.

A eso se suman sus acciones encaminadas a una proyección internacional más profunda. La semana pasada, Rodríguez llegó por sorpresa a Turquía horas después de culminar una visita oficial de cinco días a India.

Esto, en el marco de que Turquía fue un aliado de los gobiernos izquierdistas del fallecido Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.

Hoy, Rodríguez trata de normalizar las maltrechas relaciones internacionales de su país.

Tensa cercanía y amores eternos

Si bien, hoy Delcy encabeza la era posMaduro, en su juventud fue pareja sentimental del actor Fernando Carrillo.

El príncipe encantador de la telenovela María Isabel tuvo un noviazgo de tres años, que terminó por su culpa, según la revista Quien.

“Fue principalmente por mi inmadurez; no pude tener la claridad de hoy y plantarme frente al mundo… ha sido el gran amor de mi vida”, declaró.

Mientras trabajaron juntos, Delcy destacó en el círculo de Maduro, quien la llamó una Tigresa por su férrea defensa del gobierno socialista.

Rodríguez, de 56 años y oriunda de Caracas, nació el 18 de mayo de 1969 y es hija del guerrillero izquierdista Jorge Antonio Rodríguez, fundador del partido revolucionario Liga Socialista en los años 70.

Es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela y ascendió rápidamente en las filas políticas en la última década.

Se desempeñó como ministra de Comunicación e Información entre 2013 y 2014.

Conocida por ser una amante de la moda y de la ropa de diseño, fue ministra de Relaciones Exteriores entre 2014 y 2017.

En ese cargo intentó colarse en una reunión del Mercosur en Buenos Aires, tras la suspensión de Venezuela. En 2017, fue jefa de una Asamblea Constituyente progubernamental que dio superpoderes a Maduro.

Al año siguiente, fue nombrada vicepresidenta; Maduro anunció su designación en describiéndola como “una mujer joven, valiente, curtida, hija de un mártir, revolucionaria y probada en mil batallas”.

“El pacto Trump-Delcy Rodríguez sustenta la estabilidad que existe hoy en Venezuela. Ha resultado sorprendentemente resistente. Yo había predicho entre amigos que los restos del régimen chavista se autodestruirían en tres meses, con posibles luchas internas mortales. Eso no ha pasado. El interés propio los une”, agregó Petter Greiffel.

Sin embargo, el 3 de julio próximo se cumplirán seis meses de la caída del madurismo.

Al día de hoy, el país sudamericano no cuenta con una fecha para la realización de elecciones.

En enero, tras la intervención de EU, músicos como Ricardo Montaner y Rawayana celebraron la caída de Maduro. En contraste, el actor Fernando Carrillo defendió al chavismo: “Seguramente hubo una traición, sin duda alguna”, sostuvo.