Dos mujeres apuñalan y lanzan aceite a empleada que se equivoco en su pedido

Una discusión por un pedido equivocado terminó en un ataque violento dentro de un restaurante de pollo en Detroit y dejó a una trabajadora hospitalizada. Dos hermanas, Kierianna Long y Brianna Long, fueron detenidas y enfrentan cargos de intento de asesinato.

El incidente ocurrió el 30 de mayo, cuando las hermanas recibieron una orden incorrecta en el servicio para automóviles. Según la fiscalía, ambas abandonaron el vehículo y entraron al local para reclamar a la empleada de 23 años. La confrontación escaló y las dos mujeres se dirigieron detrás del mostrador, donde comenzaron a perseguirla y lanzarle objetos como ollas, sartenes y grasa caliente.

En medio de la agresión, una de ellas le gritó: “Te voy a matar”, antes de que el ataque se intensificara.

La agresión con cuchillo

De acuerdo con los fiscales, una de las hermanas tomó un cuchillo y apuñaló a la trabajadora en el abdomen. Reportes de medios locales señalan que la víctima intentó defenderse arrojando objetos, incluido el mismo cuchillo que después habría sido usado en su contra.

Herida de gravedad, la joven logró escapar del restaurante y refugiarse en el automóvil de un desconocido, desde donde pidió ayuda al 911. Fue trasladada a un hospital y sometida a cirugía de emergencia.

Las hermanas huyeron tras el ataque, pero fueron arrestadas poco después. En su primera audiencia ante el Tribunal del Distrito 36, se declararon inocentes. La fiscalía las acusa de agresión con intención de cometer asesinato, agresión con intención de causar lesiones corporales graves y otros delitos graves.

La empleada de 23 años sobrevivió gracias a la rápida atención médica, pero enfrenta un proceso de recuperación física y emocional.