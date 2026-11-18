Los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladímir Putin, y China, Xi Jinping, tuvieron un breve encuentro este miércoles durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, previo a la reunión entre los tres que está prevista para este jueves.

El acercamiento ocurrió durante la sesión fotográfica de los líderes, antes del banquete de bienvenida organizado en la ciudad del sur de China. Las cámaras captaron el momento en que Putin se aproximó a Trump para estrecharle la mano e intercambiar saludos, mientras Xi Jinping observaba la escena como anfitrión del encuentro.

Posteriormente, los demás jefes de Estado y de Gobierno participantes, entre ellos la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subieron a la tarima para realizar la fotografía oficial.

El saludo representó el primer encuentro presencial entre los presidentes ruso y estadounidense desde la reunión bilateral que sostuvieron en agosto de 2025 en Alaska. Aquella cumbre concluyó sin acuerdos concretos para resolver la guerra en Ucrania ni avances específicos en asuntos de no proliferación nuclear, defensa o cooperación económica.

La reunión programada para este jueves entre Trump, Putin y Xi Jinping abordará asuntos relacionados con los conflictos internacionales y la cooperación entre las principales potencias, de acuerdo con el Kremlin.

Los desafíos tecnológicos de Estados Unidos

La gira asiática de Trump también ocurre en un contexto de tensiones tecnológicas entre Washington y Pekín. El Gobierno estadounidense busca conservar su posición como principal potencia en ese sector, mientras una serie de fallas técnicas registradas en su territorio ha generado preocupación entre la población.

Al inicio de su recorrido por Asia, el presidente no manifestó inquietud por las interrupciones que afectaron servicios utilizados diariamente por los estadounidenses, como el correo electrónico, las operaciones bancarias y el transporte aéreo.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladímir Putin, y China, Xi Jinping, coincidieron durante la sesión fotográfica de la cumbre de APEC en Shenzhen, previo a su encuentro trilateral. AFP

Sin embargo, los problemas registrados en Microsoft, la Administración Federal de Aviación (FAA), JPMorgan Chase y la red de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) comenzaron a ocupar parte de la atención durante la visita presidencial.

Estos incidentes también reavivaron el debate sobre los riesgos que implica la dependencia de sistemas tecnológicos y el desarrollo de la inteligencia artificial.

Tensiones por los chips de Nvidia

A las dificultades tecnológicas se suman las diferencias entre Estados Unidos y China por el acceso a semiconductores avanzados y el desarrollo de modelos de inteligencia artificial.

La situación de Jensen Huang, identificado como un aliado cercano de Trump dentro de la industria tecnológica, también ha generado atención. Huang fue separado recientemente de la dirección ejecutiva de Nvidia después de reconocer una relación extramarital con una mujer señalada presuntamente como agente del Gobierno chino.

Pekín ha rechazado que la mujer sea una espía. Sin embargo, el caso ha alimentado inquietudes sobre el acceso de China a los chips fabricados por Nvidia y su posible utilización en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial capaces de competir con los estadounidenses.

Con información de AFP y Reuters.