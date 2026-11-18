El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a China para participar en una histórica reunión trilateral con sus homólogos de ese país, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, cuyo resultado aún es incierto. Durante el primer acercamiento entre ambos mandatarios tras su arribo, el líder chino expresó su deseo de construir una relación "constructiva" y "estable" con Washington.

El avión del presidente estadounidense aterrizó en el polo tecnológico de Shenzhen a media tarde, tras un vuelo de dos horas desde Filipinas, donde participó en una cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

Xi, quien rara vez se desplaza al aeropuerto para recibir a líderes extranjeros, acudió a saludar a Trump al bajar del avión, devolviéndole así el gesto tras una acción similar del presidente estadounidense en septiembre en Washington.

El magnate republicano participará también este miércoles y jueves en la cumbre de los líderes de los 21 miembros del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Reunión trilateral de Trump, Xi y Putin concentra la atención

Sin embargo, esta cita regional ha quedado eclipsada por el encuentro entre Trump, Xi y Putin, que se llevará a cabo el jueves a las 14:30 locales.

La reunión se celebra en un contexto de múltiples crisis internacionales y será seguida de cerca por Ucrania, los países europeos y Taiwán, que temen quedar al margen de posibles acuerdos entre las tres potencias que les afecten directamente.

Pekín se ha limitado a decir que los líderes mantendrán "intercambios a fondo sobre la salvaguarda de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias".

También se discutirá la guerra en Irán y el desarme nuclear, precisó Washington, después de que en febrero expirara un tratado bilateral entre Estados Unidos y Rusia sobre armas atómicas y bajo el pedido reiterado de Pekín a que reduzcan sus arsenales.

Putin llegó a China antes que Trump

Trump fue precedido en Shenzhen por Putin, quien llegó en la noche del martes.

Xi y el mandatario ruso pasaron más de dos horas juntos este miércoles, incluido el almuerzo.

Según funcionarios rusos, tenían previsto discutir temas de energía y finanzas y luego, en un formato más reducido, la política exterior, incluyendo la situación en Ucrania y Corea del Norte.

Con información de AFP.

*mcam