El presidente chino, Xi Jinping, y su par ruso, Vladimir Putin, sostuvieron este miércoles una larga reunión en los márgenes de la cumbre de APEC en China, un día antes de un histórico encuentro trilateral con Donald Trump.

Xi y Putin se vieron a mediodía en Shenzhen, el polo tecnológico del sur chino que esta semana acoge a los líderes de los 21 miembros del foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), informaron los medios estatales de ambos países.

Los presidentes pasaron más de dos horas juntos, incluyendo el almuerzo.

Según funcionarios rusos, se esperaba que Xi y Putin discutieran temas de energía y finanzas y luego, en un formato más reducido, la política exterior, incluyendo Ucrania y Corea del Norte.

Ucrania, uno de los temas de la cumbre trilateral

Precisamente, la cita del jueves con Trump ha despertado temores de que los tres líderes puedan decidir el destino de Ucrania sin consultar a Kiev o a Europa, o que busquen dividir el mundo en esferas de influencia.

Washington había dado a entender que no era probable una discusión sobre el conflicto en Ucrania, un asunto que Xi reitera que no es problema de China. Pero luego Trump dijo que el tema estará sobre la mesa.

Pekín se ha limitado a decir que los líderes mantendrán "intercambios a fondo sobre la salvaguarda de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias".

También se discutirá la guerra en Irán y el desarme nuclear, según Washington, después de que en febrero expirara un tratado bilateral entre Estados Unidos y Rusia sobre armas atómicas y bajo el pedido reiterado de Pekín a que reduzcan sus arsenales.

Putin defiende el diálogo y cuestiona las sanciones

Putin llega a este encuentro tripartito luego de haber sido marginado por Occidente desde que desató el peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial con su invasión a Ucrania en 2022.

Al dirigirse más temprano a empresarios reunidos en la APEC, consideró que la cumbre trilateral con Xi y Trump será "muy útil".

En un momento en que los riesgos político-militares van en aumento, lo que se necesita desesperadamente es unidad en lugar de división (...) y diálogo en lugar de ultimátums", lanzó el líder ruso.

Afirmó que las sanciones occidentales impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania habían fracasado y no fueron "capaces de detener por completo el crecimiento ni de destruir las economías de la competencia".

Sin embargo, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, advirtió horas después ante el mismo auditorio que las medidas contra Rusia "se intensificarán" si continúa la guerra.

Xi, por su parte, pidió a los empresarios una mayor cooperación internacional en materia de inteligencia artificial y libre comercio.

Comenzando por reducir los aranceles, ampliar el acceso y explorar regulaciones y normas de gestión, China llevará a cabo una reforma profunda", dijo Xi al inaugurar el evento.

Trump llega a China; Sheinbaum prevé reunión bilateral

Trump partió este miércoles hacia Shenzhen desde Filipinas, donde un día antes se reunió con los líderes de la alianza de seguridad Quad, conformada por Australia, Japón e India y que busca contrarrestar la influencia regional de China.

El magnate republicano se encontraba en Filipinas para una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), integrada por 11 miembros.

Dijo que tenía previsto mantener conversaciones bilaterales con Putin en territorio chino, donde, según él, también "querría estar" el líder norcoreano Kim Jong Un.

Su secretario de Estado, Marco Rubio, no llegó a confirmar el miércoles la reunión con Kim.

"Si tenemos un problema con Corea del Norte, la única forma de resolverlo es dialogando con ellos", dijo Rubio en Manila.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sí anunció un breve encuentro con Trump el miércoles en el marco de la APEC, foro del que su país forma parte como miembro latinoamericano junto a Chile y Perú.

Luego de recorrer un hospital de Shenzhen, la mandataria adelantó a la prensa que hablará con su par estadounidense sobre cómo van "avanzando en las negociaciones" sobre el T-MEC, el acuerdo comercial que comparten con Canadá.

También dijo que podrían discutir las caravanas migrantes, "si es interés del presidente", luego de que Trump amenazara con más aranceles a México si no detiene nuevos convoyes tras las elecciones intermedias en Estados Unidos, en las que perdieron los republicanos.

Sheinbaum tiene previsto este miércoles además una reunión con su homóloga peruana, Keiko Fujimori, la primera desde que Lima suspendió las relaciones bilaterales en noviembre de 2025 por el asilo concedido a la ex primera ministra Betssy Chávez.

Fujimori, a su vez, sostuvo un almuerzo de trabajo con el presidente chileno, José Antonio Kast.

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