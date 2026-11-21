Los habitantes de Tupanciretã, en el sur de Brasil, comenzaron este sábado a remover escombros tras la violenta tormenta que el viernes golpeó con furia a esta localidad agrícola del centro de Rio Grande do Sul, a casi 400 kilómetros por carretera de Porto Alegre.

"Me levanté para ir al baño y cuando volví ya no pude entrar al cuarto. La puerta estaba trabada, la casa ya estaba demolida", contó a la AFP Ivair Prieto, un albañil de 64 años.

"Perdimos todo, perdimos todo. Pero nadie salió herido y la vida continúa", dijo Prieto mientras señalaba a sus espaldas las ruinas de su casa.

Entre los restos, los vecinos rescataban muebles, colchones y bicicletas, mientras otros trabajaban encaramados en los techos para cubrir los destrozos.

Cuatro muertos y 162 heridos tras la tormenta

Según el último informe de Defensa Civil, el número de heridos casi se triplicó a 162, frente a los 60 informados el viernes. Una persona que estaba hospitalizada murió, lo que elevó a cuatro el balance de fallecidos.

Prácticamente todos los habitantes de este municipio de unas 20 mil personas tuvieron que dejar sus viviendas, aunque solo una treintena necesitó refugio en albergues públicos. El viento arrancó techos y dañó parcialmente unas 8 mil casas, además de escuelas y el hospital local, y derribó miles de postes de electricidad.

Habitantes de Tupanciretã retiran escombros tras la violenta tormenta del viernes. AFP

Imágenes aéreas captadas por la AFP muestran viviendas y galpones sin techo, un escenario que se extiende por kilómetros entre árboles caídos y calles cubiertas de escombros.

"La ciudad se acabó", resumió el viernes el alcalde Gustavo Herter.

Herter dijo que el fenómeno arrasó Tupanciretã en apenas 40 minutos de madrugada y la dejó sin luz ni agua.

Una supercélula en una región golpeada por tornados

Los vientos llegaron a 114 kilómetros por hora, según el instituto meteorológico brasileño Inmet. Defensa Civil identificó el fenómeno como una supercélula, una tormenta con fuertes corrientes de aire ascendentes que suele anteceder a los tornados, y no descartó del todo que se haya formado uno.

El mal tiempo golpea a la región desde el 16 de noviembre, con vendavales, granizo y lluvias intensas, y ha causado daños en una treintena de municipios de Rio Grande do Sul. Tupanciretã concentra la gran mayoría de los daños y es el único con víctimas.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenó enviar equipos de salud a la zona, mientras el gobernador del estado, Eduardo Leite, destinó 7 millones de reales (unos 1.2 millones de dólares) a la reconstrucción.

El sur de Brasil es azotado con frecuencia por tornados. En 2025, el país registró un récord de 92 tornados y fenómenos similares, según Prevots, una red de meteorólogos voluntarios asociada a universidades e institutos de investigación.