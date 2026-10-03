Trump promete pagos de 90 dólares a adultos mayores si su partido gana las elecciones

El presidente Donald Trump anunció un pago único de 90 dólares para más de 20 millones de beneficiarios de Medicare, a un mes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.

El anuncio, publicado el viernes por la noche en redes sociales, se suma a otras promesas de pagos que Trump ha hecho a los votantes antes de los comicios, entre ellas cheques de reembolso de 500 dólares para cerca de 1 millón de personas por las primas de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.

Trump insistió además en su promesa de entregar 5 mil dólares a cada ciudadano adulto si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

"Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, voy a dar a cada ciudadano adulto 5 mil dólares. Los republicanos pueden hacerlo y los demócratas, no", afirmó el mandatario en videos publicados en Truth Social.

"Si los demócratas ganan vamos a tener una depresión económica como la de 1929", agregó Trump, quien ha llamado a esa propuesta el "Dividendo Trump" y asegura que pondrá "5 mil dólares en el bolsillo" de los estadounidenses gracias a los ingresos arancelarios.

El plan costaría un billón de dólares

Trump reconoció que el costo del pago de 5 mil dólares rondaría el billón de dólares, cifra que, según expertos, aumentaría el déficit de Estados Unidos y agravaría la inflación. El mandatario sostiene que ese gasto se compensaría con promesas de inversión en el país que calcula en 21 billones de dólares, aunque esa cifra no ha sido comprobada por la Casa Blanca ni por anuncios del sector privado o de gobiernos extranjeros.

El pago de 90 dólares para adultos mayores saldrá del Medicare Improvement Fund, un fondo de 2 mil millones de dólares establecido por el Congreso en 2008 para mejorar las operaciones del programa y los pagos a proveedores de salud, según precisó la Casa Blanca.

Los afiliados a la Parte B de Medicare, que cubre consultas médicas, servicios de ambulancia y pruebas de laboratorio, recibirán el pago en octubre mediante depósito directo o cheque. El costo mensual del programa comienza alrededor de 200 dólares y varía según los ingresos.

Las encuestas pronostican una posible derrota republicana

Las encuestas muestran que los estadounidenses culpan cada vez más a Trump por el alto costo de la gasolina y los comestibles, y solo 17 por ciento aprueba su manejo de la inflación, aunque el mandatario ha insistido en que la economía está en auge.

Los sondeos de cara al 3 de noviembre pronostican una posible derrota republicana y la posibilidad de que el partido pierda el control de una o ambas cámaras del Congreso.

Trump advirtió que, si los republicanos pierden las elecciones legislativas, los demócratas intentarán iniciar un juicio político en su contra, mientras asesores del mandatario consideran que él y su entorno podrían enfrentar investigaciones por posible corrupción.

"Vamos a derrotar el programa de la izquierda radical", dijo Trump este sábado, al pedir a los votantes acudir a las urnas como si su propio nombre apareciera en las papeletas.