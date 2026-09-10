¿Es legal? Así es la promesa de Trump de dar 5 mil dólares a adultos si su partido gana el Congreso

El presidente Donald Trump prometió entregar 5 mil dólares (unos 84 mil 750 pesos mexicanos) a cada adulto estadounidense si el Partido Republicano mantiene el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones legislativas de noviembre.

El anuncio, hecho el miércoles durante una convención partidaria en Texas, provocó un fuerte aplauso entre sus simpatizantes, pero generó dudas inmediatas sobre su legalidad, su costo real y el origen de los fondos.

¿Es legal la promesa de Trump?

La ley federal estadounidense prohíbe realizar pagos destinados a influir en el voto de una persona. Sin embargo, algunos expertos consultados por la cadena medios de Estados Unidos consideraron que la oferta podría interpretarse como una promesa de campaña similar a ofrecer una reducción de impuestos, lo cual sí es legal.

Especialistas internacionales consideraron la promesa de dinero como un “soborno” al vincular el voto por los republicanos con la entrega de dinero, algo que calificó de "decididamente ilegal" si se planteara así.

Pero también deliberaron que al aplicarse a todos los adultos sin importar cómo hayan votado, la oferta dejaría de considerarse un soborno y equivaldría al mismo tipo de promesa electoral que hacen los partidos cuando aseguran que bajarán los impuestos si ganan.

Trump no ha detallado si planea solicitar dicha aprobación legislativa, y parece improbable que pudiera autorizar una suma de esta magnitud mediante una orden ejecutiva.

¿Cuánto costaría y de dónde saldría el dinero?

Existen aproximadamente 276.8 millones de adultos de 18 años o más en Estados Unidos. Entregar 5 mil dólares a cada uno implicaría un desembolso de 1.384 billones de dólares; limitarlo a ciudadanos estadounidenses reduciría la cifra a unos 1.27 billones de dólares.

Como referencia, las tres rondas de cheques de estímulo aprobadas durante la pandemia de covid-19, en 2020 y 2021, sumaron en conjunto alrededor de 814 mil millones de dólares, un monto considerablemente menor al que implicaría la nueva promesa.

El vicepresidente JD Vance sugirió que los pagos podrían financiarse con los ingresos por aranceles, y aclaró que los cheques no llegarían a los estadounidenses de mayores ingresos.

Sin embargo, el gobierno recaudó una cifra récord de 195 mil millones de dólares en aranceles durante el año fiscal 2025, monto muy por debajo de lo necesario para cubrir la promesa.

Además, la Corte Suprema anuló en febrero los aranceles emblemáticos de Trump, lo que obligó al Tesoro a reembolsar a los importadores con intereses.

Trump ya había hecho promesas similares que nunca se concretaron, como cheques de 2 mil dólares (unos 33 mil 900 pesos mexicanos) financiados con ingresos arancelarios, y otros de 5 mil dólares provenientes de recortes de empleo en el gobierno federal.

Economistas advierten que inyectar más de un billón de dólares en la economía elevaría la inflación, que actualmente se ubica en 3.4 por ciento, por encima del objetivo del 2 por ciento fijado por la Reserva Federal.

Una investigación del Banco de la Reserva Federal de San Luis señaló que los estímulos fiscales aplicados durante la pandemia, que también incluyeron apoyo para empresas, añadieron alrededor de 2.6 puntos porcentuales a la inflación en Estados Unidos.

La reacción demócrata fue contundente. El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la promesa como proveniente "del hombre más corrupto que jamás haya ocupado el Despacho Oval".

El representante Jamie Raskin, por su parte, la describió como "un soborno político" que se suma a una deuda nacional que ya supera los 40 billones de dólares.