Trump ordena a la Marina de EU destruir lanchas iraníes en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ha ordenado a la Marina estadounidense disparar y destruir cualquier embarcación iraní que sea sorprendida colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz.

En un mensaje difundido en su cuenta de Truth Social, afirmó: “He ordenado a la Marina de Estados Unidos disparar y destruir cualquier barco, por pequeño que sea… que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz”.

Trump subrayó que las operaciones de desminado en la zona deben continuar con mayor fuerza y declaró: “Ordeno que esa actividad continúe, ¡pero triplicando su intensidad!”. El mandatario remarcó que los barreminas estadounidenses están despejando el estrecho en este momento y que no debe haber vacilación alguna en la ejecución de estas órdenes.

Críticas al régimen iraní

En otro mensaje, Trump insistió en sus críticas hacia el régimen de Irán, señalando que enfrenta una fuerte lucha interna entre sectores “duros” y “moderados”. Aseguró que “Irán está teniendo muchísima dificultad para averiguar quién es su líder” y reiteró que Estados Unidos mantiene el control total del estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más estratégicos del comercio mundial de petróleo y gas, y ha sido escenario recurrente de tensiones entre Washington y Teherán. La orden de Trump refuerza la postura estadounidense de mantener presencia militar activa en la zona y de responder con contundencia a cualquier intento de amenaza marítima.