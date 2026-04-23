CBP decomisa armas y lanzacohetes que se dirigían a México

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que el pasado domingo 19 de abril, en una revisión realizada en el puerto de Nogales, cerca de Tucson, Arizona, se descubrió un cargamento de armas con destino a México, entre las que se encontraba un lanzacohetes RPG.

De acuerdo con el reporte, el decomiso incluyó rifles tipo AK, una pistola Avtomat Kalashnikova, cargadores, culatas, empuñaduras y otras piezas de armas. La CBP destacó que este aseguramiento refleja la magnitud del contrabando de armamento hacia México y la capacidad de los cárteles para movilizar grandes volúmenes en un solo vehículo.

El subcomisionado interino de la CBP, Ron Vitiello, señaló que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, los agentes fronterizos utilizaron experiencia en inspecciones y tecnología para impedir que estas armas llegaran a manos de organizaciones criminales.

La conductora del vehículo fue detenida y enfrenta cargos por contrabando de mercancías, delito que podría implicar hasta 10 años de prisión. Viajaba acompañada de tres menores, quienes fueron entregados a un familiar.

El director interino de Operaciones de Campo de la CBP, Carlos González, subrayó que los agentes trabajan diariamente para frenar las actividades de organizaciones criminales transnacionales que representan una amenaza para la seguridad regional.

Por su parte, el fiscal federal del distrito de Arizona, Timothy Courchaine, afirmó que este tipo de aseguramientos evidencian la capacidad y la intención violenta de estas organizaciones, y reiteró que las autoridades continuarán colaborando para frenar el tráfico de armas.