Estados Unidos facilita acceso a la marihuana

El gobierno de Donald Trump anunció la reclasificación de la marihuana dentro de una categoría menos restrictiva, lo que facilita su uso con fines médicos en Estados Unidos. La decisión fue confirmada por el fiscal general interino, Todd Blanche, quien explicó que el cannabis ahora se considera una droga con un potencial moderado o bajo de dependencia física y psicológica.

Blanche señaló que esta medida “amplía el acceso de los pacientes a tratamientos y da a los médicos más herramientas para tomar decisiones de salud mejor fundamentadas”. Con esta reclasificación, se espera que más personas puedan beneficiarse de terapias basadas en cannabis medicinal, bajo supervisión médica y con un marco regulatorio más flexible.

La reclasificación abre la puerta a un mayor desarrollo de investigaciones científicas y a la expansión de tratamientos médicos que incluyen derivados del cannabis.

Impacto del consumo de marihuana en Estados Unidos

El consumo de marihuana en Estados Unidos se ha convertido en un fenómeno de gran alcance social y sanitario. De acuerdo con cifras oficiales del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA), más de 52 millones de personas la utilizaron al menos una vez en 2021, lo que representa cerca del 19% de la población.

El gobierno estadounidense advierte que el consumo frecuente de marihuana afecta funciones cognitivas como la memoria, la atención y la coordinación motora. Además, se estima que tres de cada diez consumidores desarrollan un trastorno por uso de cannabis, con mayor riesgo en quienes comienzan antes de los 18 años.

El impacto también se observa en el sistema hospitalario, con un aumento de ingresos por intoxicaciones, accidentes y complicaciones psiquiátricas vinculadas al consumo prolongado.

La regulación del cannabis en varios estados ha generado un efecto dual. La venta legal ha permitido recaudar más de 24 mil millones de dólares en impuestos estatales desde 2014, recursos destinados a educación, salud e infraestructura.