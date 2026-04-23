Choque de trenes en Dinamarca deja 18 heridos; 5 se encuentran graves

Un choque de trenes frontal en Dinamarca dejó este jueves 18 personas heridas, cinco de ellas en "estado crítico", informó la policía.

El accidente ocurrió entre las localidades danesas de Hillerød y Kagerup, una zona rural a unos 40 kilómetros al norte de Copenhague, informó la policía en un comunicado tras precisar que por ahora desconocen las causas del choque.

Dieciocho personas resultaron heridas en el accidente. De ellas, cinco se consideran actualmente en estado crítico", informó la policía en el comunicado, citando a autoridades sanitarias.

De acuerdo con la policía, los dos trenes transportaban a unos 37 pasajeros.

Previamente, un portavoz policial dijo a la AFP que todos los pasajeros habían sido evacuados de los trenes.

Foto: AFP.

"Dos trenes chocaron, y hubo una gran movilización de la policía y de los servicios de emergencia", indicó la policía en la mañana.

El portavoz de los servicios de emergencia, Tim Simonsen, precisó a la AFP que "recibimos la alerta exactamente a las 06:30 horas" local (22:30 tiempo del centro de México).

La zona fue aislada por la policía. Las dos locomotoras involucradas en el accidente podían verse, parcialmente destruidas, rodeadas por numerosas ambulancias.

Heridos de choque de trenes, trasladados en helicóptero

La alcaldesa del vecino municipio de Gribskov, Trine Egetved, comentó en Facebook que algunos de los heridos fueron trasladados en helicóptero al hospital.

"Este tren es utilizado por muchos residentes de Gribskov, trabajadores y estudiantes. Los servicios de emergencia trabajan sin parar y estamos intentando aclarar lo que sucedió y asegurar que todos reciban la ayuda que necesitan", agregó la alcaldesa.

Los accidentes ferroviarios son poco frecuentes en Dinamarca, pero en 2019 una colisión en la que se vio involucrado un tren de pasajeros dejó 8 muertos y 16 heridos.

En agosto de 2025, una persona murió tras el choque entre un tren y un vehículo agrícola.

Experto ve un posible error humano en choque de trenes en Dinamarca

Kristian Madsen, experto en ferrocarriles de la central sindical IDA, dijo a la AFP que creía que el accidente probablemente se debía a un error humano.

"Podría ser que el maquinista no vio que la señal estaba en rojo y siguió avanzando. Otra posibilidad es que el jefe de estación, que es responsable de las señales en la estación, hubiera dado al tren una señal verde", señaló.

El experto explicó que en la zona del accidente aún se utilizaba un "sistema de señalización antiguo".

*mcam