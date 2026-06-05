Trump nomina oficialmente a Todd Blanche como fiscal general

La decisión de Donald Trump de nominar de forma permanente a Todd Blanche como fiscal general de Estados Unidos profundizó el debate sobre la independencia del sistema judicial estadounidense. El funcionario, que asumió el cargo de manera interina tras la salida de Pam Bondi en abril, es considerado uno de los aliados más cercanos del mandatario y ha participado en varios de los procesos legales que involucraron al presidente republicano.

La nominación llega en un momento especialmente delicado para la administración Trump, marcada por investigaciones vinculadas al caso de Jeffrey Epstein, disputas políticas con opositores demócratas y cuestionamientos sobre el papel del Departamento de Justicia en asuntos relacionados con el propio presidente.Todd Blanche, el abogado de Trump que busca dirigir la Justicia de Estados Unidos

La Casa Blanca confirmó la nominación a través de un mensaje difundido por la jefa de gabinete, Susie Wiles, quien anunció que Trump eligió a Todd Blanche para ocupar de manera definitiva el puesto de fiscal general.

Blanche llegó al cargo tras la destitución de Pam Bondi, una figura cercana al mandatario que enfrentó fuertes críticas por la gestión de documentos relacionados con el fallecido financiero y agresor sexual Jeffrey Epstein, así como por su comparecencia ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes.

Una mente jurídica sumamente talentosa y respetada”, afirmó Trump al presentar a Blanche como fiscal general interino en abril.

Antes de incorporarse al Departamento de Justicia, Blanche formó parte del equipo legal que defendió a Trump en diversos procesos judiciales. Su participación más conocida fue durante el caso relacionado con los pagos realizados a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels.

Durante los meses que ha permanecido al frente del Departamento de Justicia, Blanche también encabezó el interrogatorio a Ghislaine Maxwell, considerada una de las principales colaboradoras de Epstein.

Sin embargo, sectores de la oposición sostienen que el funcionario ha actuado más como representante político del presidente que como máxima autoridad judicial del país. Diversos legisladores demócratas han expresado preocupación por decisiones tomadas durante su gestión interina, especialmente aquellas relacionadas con investigaciones sobre figuras críticas de Trump.

Blanche bajo escrutinio

Uno de los episodios más controvertidos ocurrió cuando Blanche impulsó una nueva investigación contra el exdirector del Federal Bureau of Investigation, James Comey, después de que una causa anterior fuera desestimada por un juez federal.

La nueva pesquisa se centra en una fotografía publicada por Comey en redes sociales, que la fiscalía considera susceptible de interpretarse como una amenaza contra el presidente.

Además, Blanche promovió investigaciones dirigidas a determinar si funcionarios de la administración de Barack Obama actuaron para perjudicar políticamente a Trump durante las investigaciones sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Otra de las decisiones que generó controversia fue la propuesta de crear un fondo de 1800 millones de dólares destinado a compensar a personas vinculadas con los disturbios ocurridos en el Capitolio el 6 de enero de 2021, quienes alegan haber sido objeto de persecución política durante el gobierno de Joe Biden.

En pocas palabras, acabas de conceder a la familia del presidente una inmunidad fiscal de unos 100 millones de dólares”, criticó la representante demócrata Rosa DeLauro al referirse a otro acuerdo impulsado durante la gestión de Blanche.

Ahora, la nominación deberá ser revisada por la Comisión Judicial del Congreso antes de someterse a votación en el Senado. El proceso promete convertirse en un nuevo campo de batalla político entre republicanos y demócratas, que cuestionan si el próximo fiscal general actuará con independencia o mantendrá una relación de subordinación con el presidente que lo llevó al cargo.