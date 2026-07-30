Terremoto en Japón suma 30 muertos; siguen buscando sobrevivientes

El saldo del potente terremoto ocurrido esta semana en el suroeste de Japón aumentó a 30 muertos, informó este jueves el gobierno del país asiático, mientras continúan las labores para localizar a posibles sobrevivientes en un centro comercial colapsado tras el sismo.

La primera ministra Sanae Takaichi dio a conocer el nuevo balance luego de que autoridades de la prefectura de Kumamoto informaran la recuperación de cuatro cuerpos entre una mezcla de escombros, estructuras de acero y cables del centro comercial Aeon, que colapsó por una explosión después del sismo de magnitud 7.1.

Hemos rescatado a 10 personas. Cuatro de ellas fueron confirmadas como muertas y una no presenta signos vitales. Otras sufrieron lesiones graves o menores", indicó a la AFP un funcionario de la oficina local de manejo de desastres.

Foto: AFP.

Réplicas y calor agravan la emergencia en Kumamoto

El sismo del martes por la tarde provocó daños de consideración en Kumamoto, en la isla de Kyushu, donde destruyó viviendas, dañó puentes, provocó incendios y dejó sin electricidad y agua a decenas de miles de personas.

Una serie de réplicas ha sacudido la región desde el terremoto inicial, lo que ha complicado aún más la situación de los habitantes, quienes además enfrentan temperaturas sofocantes que se espera alcancen al menos 38 °C durante el fin de semana.

La falta de servicios esenciales como el agua y la electricidad afecta mucho a los habitantes", explicó Hiroyuki Matsushima, empleado de un supermercado en Yatsushiro, una de las zonas más afectadas. "Con este calor, sin electricidad ni aire acondicionado, es muy difícil", agregó este padre de cuatro hijos, de 53 años.

Las imágenes captadas en el interior del centro comercial colapsado muestran a rescatistas con trajes anaranjados y cascos blancos avanzando con precaución entre varillas de acero retorcidas, cables colgantes y techos destruidos.

"Estuve aquí hace muy poco", aseguró el empresario Fumihiko Matsuura, de 56 años, a la AFP. "Es como si hubiera escapado por poco del peligro".

"Tengo agua embotellada y otras provisiones", añadió. "Voy a mantenerme alerta y ser precavido durante los próximos días", afirmó, al recordar la tragedia provocada en 2016 por un sismo de magnitud 7.3, precedido por otro de 6.5, que dejó 273 muertos y más de 2 mil 800 heridos.

Miles de hogares siguen sin agua ni electricidad

También se confirmaron cinco muertes y cuatro personas desaparecidas en la fábrica de papel de la compañía Nippon Paper Industries, en la ciudad de Yatsushiro, donde se desplomó parte de una chimenea, informó el miércoles a la AFP un funcionario del gobierno.

Hasta la tarde de ese día, alrededor de 31 mil 200 hogares e instalaciones seguían sin electricidad, mientras que 84 mil viviendas continuaban con interrupciones en el suministro de agua, de acuerdo con las autoridades.

Las televisoras locales mostraron a personas formadas para comprar gasolina y agua potable.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó la magnitud del sismo en 6.8, por debajo de la evaluación realizada por las autoridades japonesas, que la ubicaron en 7.1.

Japón, uno de los países con mayor actividad sísmica

Ubicado en la unión de cuatro grandes placas tectónicas, a lo largo del borde occidental del Cinturón de Fuego del Pacífico, Japón es uno de los países más expuestos a los terremotos.

Con una población de aproximadamente 125 millones de habitantes, el país registra varios cientos de eventos sísmicos cada año, lo que representa alrededor del 18% de los sismos que ocurren en todo el mundo.

La gran mayoría son de baja intensidad, aunque los daños que provocan dependen de su ubicación y de la profundidad a la que ocurren bajo la superficie terrestre.

Japón sigue marcado por el devastador terremoto submarino de magnitud 9 ocurrido en 2011, el cual desencadenó un tsunami que dejó alrededor de 18 mil 500 muertos o desaparecidos y provocó la catástrofe en la central nuclear de Fukushima.

*mcam