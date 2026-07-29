Estados Unidos lanza una "potente" ofensiva aérea contra Irán; sin tregua la vista

Estados Unidos lanzó este jueves una nueva ofensiva aérea contra objetivos en Irán, en respuesta a los recientes ataques con misiles contra bases militares estadunidenses en Jordania. La operación marcó el fin de una breve tregua y reavivó el conflicto en Oriente Medio, aumentando el riesgo de una escalada regional y generando preocupación en los mercados internacionales por el alza en los precios del petróleo.

El Comando Militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) confirmó que los bombardeos fueron una represalia directa por las acciones iraníes registradas un día antes.

Los ataques son una potente respuesta a los intentos de Irán de atacar ayer a las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio", informó el Comando Militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) en la red social X.

Posteriormente, el ejército estadunidense aseguró que había concluido una "intensa oleada" de ataques contra territorio iraní.

Medios estatales iraníes, citando a autoridades regionales, informaron que los bombardeos alcanzaron zonas cercanas a la isla de Qeshm y la ciudad de Abadán.

Irán y EU cruzan ataques

La nueva ronda de ataques ocurre después de que Irán lanzara misiles contra bases militares estadunidenses en Jordania. En respuesta, los Guardianes de la Revolución advirtieron que mantendrán su estrategia mientras continúen las amenazas contra el país.

"Mientras continúen las amenazas contra la República Islámica de Irán (...) continuará la resistencia", afirmaron en un comunicado los Guardianes de la Revolución.

Poco después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su discurso y prometió responder con mayor fuerza a cualquier nueva agresión.

Les vamos a pegar duro. Van a recibir una paliza", dijo el mandatario, según un corresponsal de la cadena Fox News.

En paralelo, Estados Unidos y Arabia Saudita anunciaron ataques contra bases de milicias proiraníes en Irak, mientras Israel acusó al grupo Hezbolá de violar el alto al fuego vigente en Líbano tras el presunto lanzamiento de un dron contra uno de sus vehículos.

El ejército estadunidense señaló que la operación en Irak estuvo dirigida contra instalaciones logísticas y depósitos de armamento pertenecientes a un grupo alineado con Irán. De acuerdo con Trump, la ofensiva fue coordinada con el gobierno iraquí.

Sin embargo, la presidencia de Irak rechazó esa versión y condenó los bombardeos.

La oficina presidencial calificó la operación como "un ataque inaceptable y una flagrante violación de la soberanía".

La alianza de milicias iraquíes Hashed al Shaabi aseguró que 20 de sus integrantes murieron durante los ataques y denunció una "peligrosa escalada" contra lo que describió como una "institución oficial de seguridad". Entre los fallecidos, según dos altos mandos del grupo, se encuentran cinco asesores iraníes.

Petróleo en la mira de la guerra

El recrudecimiento de las hostilidades también mantiene la tensión sobre las principales rutas energéticas de la región. Los Guardianes de la Revolución aseguraron el miércoles que mantienen "control total" sobre el estrecho de Ormuz y que detuvieron tres buques petroleros en esa vía marítima, por donde antes de la guerra transitaba alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo.

Al mismo tiempo, el mar Rojo adquiere mayor relevancia como ruta comercial alternativa, aunque también enfrenta riesgos. La semana pasada, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, anunciaron un bloqueo naval contra puertos sauditas.

El ministro de Información del gobierno yemení reconocido internacionalmente afirmó que los hutíes buscan establecer un sistema para cobrar tasas a las embarcaciones que crucen el estrecho de Bab al Mandeb.

Los Guardianes de la Revolución están ayudando en el esfuerzo", afirmó el ministro Moammar al Eryani.

Con varios frentes activos entre Irán, Estados Unidos, Israel, Irak, Líbano y Yemen, el conflicto vuelve a extenderse por Medio Medio, mientras disminuyen las expectativas de una pronta reanudación de las negociaciones diplomáticas.