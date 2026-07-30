La mariguana triplica riesgo de trastornos mentales en adolescentes: estudio

El consumo de mariguana triplica el riesgo de que los adolescentes menores de 17 años desarrollen trastornos mentales en comparación con otras sustancias, de acuerdo con un estudio difundido por la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD).

La investigación, publicada en la revista The American Journal of Psychiatry y realizada por investigadores de la estadunidense Universidad Johns Hopkins de Baltimore, refuerza la evidencia sobre los efectos del consumo de cannabis durante el desarrollo cerebral.

El presidente de la Fundación Patología Dual, Néstor Szerman, advirtió que la mariguana es la droga con mayor capacidad para provocar síntomas psicóticos, por encima de muchas otras sustancias.

Explicó que persiste la percepción de que se trata de una droga blanda o de un producto natural sin riesgos, especialmente entre los jóvenes; sin embargo, señaló que la evidencia científica contradice esa idea.

Szerman recordó que el cerebro humano continúa su proceso de maduración hasta después de los 20 años y que, durante la adolescencia, las áreas relacionadas con el control de impulsos aún no alcanzan su desarrollo completo, lo que incrementa la vulnerabilidad a los efectos de la droga.

El especialista indicó que el riesgo es mayor entre adolescentes con predisposición genética. Según el estudio, quienes presentan trastorno por consumo de cannabis tienen un riesgo 52 por ciento mayor de desarrollar esquizofrenia y 30 por ciento más probabilidades de padecer depresión.Vulnerabilidad genética aumenta el riesgo

Szerman explicó que los adolescentes con baja vulnerabilidad genética pueden presentar episodios psicóticos tras consumir cannabis con altas concentraciones de THC. En cambio, quienes tienen una predisposición elevada pueden desarrollar estos episodios incluso con productos de bajo contenido de THC.

Añadió que casi la mitad de esos casos puede evolucionar hacia un trastorno psicótico crónico.

Como ejemplo, mencionó que en Ontario, Canadá, la incidencia de episodios psicóticos se triplicó tras la legalización del cannabis.

El especialista también citó una investigación publicada en JAMA Psychiatry, la cual encontró que las personas con trastorno por consumo de cannabis presentan niveles elevados de dopamina en una región cerebral relacionada con la psicosis, condición que podría incrementar el riesgo de desarrollar este trastorno en personas vulnerables.

cannabis industrial

Asimismo, explicó que el sistema endocannabinoide del cerebro cumple funciones esenciales para el organismo y que alteraciones genéticas o adquiridas pueden favorecer tanto el trastorno por consumo de cannabis como otros padecimientos psiquiátricos.

Finalmente, señaló que en pacientes con adicción a la mariguana es fundamental identificar otros trastornos mentales asociados para ofrecer un tratamiento integral que atienda ambas condiciones.