Juez federal declara ilegales políticas migratorias de Trump

Un juez federal estadounidense dictaminó el viernes que el Gobierno del presidente Donald Trump actuó de manera ilegal al impedir que solicitantes de 39 países afectados por la prohibición de viaje recibieran resoluciones sobre asilo, permisos de trabajo, tarjetas de residencia y ciudadanía.

El juez principal de distrito John McConnell, con sede en Providence (Rhode Island), señaló que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) adoptó políticas que vulneraron los derechos de inmigrantes provenientes de África, Asia, América Latina y Oriente Medio.

El fallo se enmarca en una demanda presentada en marzo por una coalición de organizaciones de servicios para inmigrantes y sindicatos.

Estas entidades impugnaron las medidas adoptadas por el USCIS desde noviembre, que suspendían la tramitación de solicitudes de prestaciones migratorias de personas procedentes de los países sujetos a las prohibiciones de viaje de Trump, justificadas por el gobierno bajo argumentos de seguridad y verificación de antecedentes.

Críticas del juez McConnell

McConnell, nombrado por el expresidente Barack Obama, afirmó que las políticas del USCIS “sumieron en un limbo legal indefinido las vidas de innumerables inmigrantes que viven en Estados Unidos”.

En su escrito, subrayó que la suspensión de resoluciones no se debía a acciones de los solicitantes, sino únicamente a su lugar de nacimiento.

El juez agregó que los inmigrantes habían cumplido con los procesos legales establecidos por el Congreso y el propio USCIS, pero quedaron atrapados esperando durante meses solicitudes que la agencia se negaba a tramitar.

“El Estado de derecho debe aplicarse a todos por igual”, escribió, señalando que el USCIS infringió las leyes de inmigración y las normas administrativas que regulan su actuación.

Con información de Reuters.