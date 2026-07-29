Kenia investiga la muerte de 15 elefantes en Amboseli por presunta intoxicación

Las autoridades de Kenia iniciaron una investigación para esclarecer la muerte de 15 elefantes registrada en el último mes en el ecosistema de Amboseli, una de las principales reservas naturales del país y hogar de algunas de las manadas más emblemáticas de África.

El Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS, por sus siglas en inglés) informó que entre el 24 de junio y el 24 de julio de 2026 fueron localizados los cadáveres de los animales en el Parque Nacional de Amboseli, el Santuario de Kimana y la zona del rancho comunitario de Kuku, ubicados cerca de la frontera con Tanzania.

De acuerdo con el reporte oficial, 10 de los elefantes presentaron un cuadro clínico similar antes de morir. Los veterinarios observaron parálisis parcial, principalmente en las extremidades posteriores, que les impedía mantenerse de pie. Los animales murieron entre uno y dos días después de manifestar los síntomas. Otros cinco cuerpos estaban demasiado descompuestos o habían sido consumidos por carroñeros, lo que dificultó determinar la causa del deceso.

Excelsior / Amboseli National Park

Solo uno de los ejemplares muertos era un macho adulto; el resto correspondía a hembras adultas y crías, un hecho que preocupa a los especialistas debido al impacto que puede tener sobre la estructura social y reproductiva de las manadas.

Hallan indicios de una sustancia tóxica

Las primeras pruebas realizadas por especialistas de la Universidad de Nairobi detectaron la presencia de una posible sustancia tóxica en muestras tomadas de algunos de los elefantes. Sin embargo, análisis posteriores efectuados por el laboratorio del químico gubernamental no identificaron toxinas conocidas, por lo que las autoridades ampliaron los estudios toxicológicos y ambientales para determinar el origen del contaminante.

Excelsior / Amboseli National Park

Los investigadores también analizan muestras de agua, vegetación, suelo y contenido estomacal de los animales para establecer si la intoxicación provino de una fuente ambiental, de productos químicos utilizados en actividades agrícolas o de otra sustancia aún no identificada.

Tres hipótesis concentran la investigación

Aunque las autoridades no emitieron conclusiones definitivas, los expertos consideran tres escenarios principales:

Excelsior / Amboseli National Park

Intoxicación por pesticidas o envenenamiento deliberado. Es la hipótesis que concentra mayor atención debido a los indicios toxicológicos. En la región existen antecedentes de conflictos entre agricultores y fauna silvestre, donde algunos productores recurren al uso ilegal de sustancias tóxicas para evitar que los elefantes destruyan cultivos.

Neurotoxinas naturales. Otra posibilidad es la presencia de toxinas generadas por floraciones de cianobacterias en cuerpos de agua, un fenómeno que puede desarrollarse durante periodos de sequía o cambios en las condiciones ambientales. Casos similares provocaron la muerte de cientos de elefantes en Botsuana entre 2020 y 2021.

Enfermedades bacterianas o virales. Los especialistas tampoco descartan infecciones como el ántrax u otros agentes patógenos capaces de provocar síntomas neurológicos y debilidad extrema, aunque hasta ahora no existen evidencias concluyentes que respalden esta línea de investigación.

Un ecosistema clave para la conservación

El ecosistema de Amboseli alberga aproximadamente 2 mil elefantes africanos y constituye uno de los corredores biológicos más importantes del este de África, al permitir el desplazamiento de las manadas entre Kenia y Tanzania en busca de alimento y agua. La pérdida de numerosas hembras adultas representa un riesgo para la organización matrilineal de estos grupos y para la transmisión de conocimientos a las crías.

Excelsior / Amboseli National Park

Amboseli es reconocido internacionalmente por sus paisajes de sabana con el monte Kilimanjaro como telón de fondo y por albergar algunos de los llamados "super tuskers", elefantes con colmillos excepcionalmente grandes.

Refuerzan vigilancia y monitoreo

Como parte de la respuesta, el KWS desplegó equipos veterinarios y de monitoreo para identificar animales que presenten síntomas tempranos, además de intensificar la vigilancia en fuentes de agua y zonas de alimentación donde pudo originarse la intoxicación.

Las autoridades subrayaron que, hasta el momento, no existe evidencia de que el fenómeno represente un riesgo para la salud humana, aunque las investigaciones continuarán hasta identificar la causa exacta de una de las mayores mortandades de elefantes registradas en la región en las últimas décadas.

Contexto de la investigación

La muerte de 15 elefantes en el ecosistema de Amboseli activó los protocolos de respuesta del Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS) debido a que se trata de un evento inusual tanto por el número de animales afectados en un periodo de apenas un mes como por la concentración de casos en una misma región. Hasta el momento, las autoridades kenianas mantienen abierta la investigación y han señalado que no existe una causa confirmada, por lo que cualquier hipótesis permanece bajo análisis.

Antecedentes en África

El caso recuerda otros episodios de mortalidad masiva registrados en el continente. Entre 2020 y 2021, Botsuana investigó la muerte de más de 300 elefantes en el delta del Okavango, donde finalmente se determinó que la causa más probable fue la exposición a neurotoxinas producidas por cianobacterias presentes en cuerpos de agua. En Zimbabue también se documentaron muertes asociadas a infecciones bacterianas y condiciones ambientales adversas durante ese mismo periodo, lo que llevó a reforzar los sistemas de vigilancia sanitaria de fauna silvestre en el sur de África.

Conservación y presión sobre el hábitat

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el elefante africano de sabana (Loxodonta africana) está catalogado como especie En Peligro desde 2021, principalmente por la pérdida de hábitat, la fragmentación de los corredores migratorios y la caza furtiva. En ecosistemas como Amboseli, la coexistencia entre comunidades agrícolas y fauna silvestre representa un desafío permanente, por lo que diversos programas impulsan medidas de mitigación para reducir los conflictos sin recurrir al uso de sustancias tóxicas.

Importancia científica de Amboseli

El ecosistema de Amboseli es considerado uno de los sitios de investigación sobre elefantes más relevantes del mundo. Desde 1972 opera allí el Amboseli Elephant Research Project, uno de los estudios de campo más prolongados sobre esta especie, cuyos registros han permitido documentar la estructura social matrilineal, los patrones de migración y los efectos de las presiones ambientales sobre las poblaciones de elefantes africanos. La información generada por este proyecto podría contribuir a interpretar los hallazgos de la investigación en curso y evaluar si se trata de un evento aislado o de un fenómeno con implicaciones ecológicas más amplias.