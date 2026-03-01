Trump anuncia negociaciones con nueva dirigencia de Irán tras la Operación Furia Épica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo 1 de marzo que la nueva dirigencia de Irán, instaurada tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, solicitó abrir canales de comunicación con Washington.

Desde su residencia en Mar-a-Lago, el mandatario estadounidense confirmó que accedió a entablar este diálogo, aunque no escatimó en críticas hacia Teherán por la demora en buscar una salida diplomática.

"Quieren hablar y he accedido a hablar, así que vamos a hablar con ellos. Tendrían que haberlo hecho antes", afirmó Trump durante una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, asegurando que las autoridades iraníes "esperaron demasiado" para ceder en puntos que calificó como "prácticos y fáciles".

Trump dijo que Irán "se tardó" en negociar con EU por la vía diplomática REUTERS

"Un gran golpe" a la estructura de Irán

Al ser consultado sobre la fecha exacta de estos encuentros, Trump prefirió mantener la discreción, argumentando que la situación en el terreno es sumamente compleja debido a la eficacia de los bombardeos estadounidenses e israelíes.

Sin embargo, el magnate republicano reveló un dato crítico: gran parte de los cuadros iraníes que solían participar en negociaciones internacionales han sido eliminados en la ofensiva iniciada el sábado.

"La mayoría de esa gente ya no está. Algunos de los que estábamos tratando ya no están porque ha sido grande. Ha sido un gran golpe", destacó el mandatario; asimismo, añadió que los líderes iraníes "se pasaron de listos" al no negociar antes de que la Operación Furia Épica fuera desplegada.

Esta ofensiva, que según reportes de Reuters y AFP ha impactado centros neurálgicos de la Guardia Revolucionaria y sistemas de defensa aérea, ha dejado un saldo de destrucción que, según Trump, está siendo celebrado por el propio pueblo iraní.

"La gente está gritando en las calles con alegría, pero al mismo tiempo están cayendo muchas bombas", describió, expresando su confianza en que habrá un levantamiento exitoso contra la República Islámica.

Irán declaró luto nacional por la muerte del ayatolá Alí Jamenei. AFP

Un escenario de alta incertidumbre

A pesar de la magnitud de la campaña militar, el presidente minimizó los temores sobre una crisis energética global. Mientras analistas de AFP advierten que el barril de crudo Brent podría escalar a los 120 dólares debido al cierre de facto del Estrecho de Ormuz, Trump aseguró que el impacto en el bolsillo de los ciudadanos estadounidenses no será tan severo como se especula.

"Podría haber provocado un gran aumento del precio del petróleo si las cosas hubieran ido mal", argumentó. El mandatario vinculó la estabilidad actual con los éxitos económicos de su gestión, afirmando que "la economía está para salirse por el tejado".

Asimismo, descartó que el conflicto bélico afecte los resultados de las elecciones de mitad de mandato previstas para noviembre.

Pese a la apertura al diálogo, la campaña militar no tiene una fecha de finalización clara. Ante la pregunta de si los bombardeos continuarán o si facilitarán el derrocamiento del gobierno iraní por parte de la oposición interna, Trump fue cauto:

"Tengo que estudiar la situación cuando pase. No se puede contestar a esa pregunta (...) Llevaban 47 años asesinando a gente y ahora se les ha vuelto en contra", concluyó Trump.

Preocupa el posible aumento en el precio del petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz. AFP

Con información de AFP, Europa Press y Reuters.