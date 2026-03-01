El petróleo sube un 10% por guerra en Irán y podría alcanzar los 100 dólares por barril

El precio del crudo Brent registró un alza del 10% hasta los 80 dólares por barril en el mercado extrabursátil, según operadores petroleros, en medio de la nueva guerra en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Analistas del sector energético advierten que el barril podría escalar hasta los 100 dólares, especialmente si se concreta un cierre prolongado del estrecho de Ormuz, ruta estratégica por donde transita más del 20% del suministro mundial de petróleo.

La escalada bélica ha generado una suspensión masiva de envíos de crudo, combustibles y gas natural licuado a través del estrecho de Ormuz. Fuentes comerciales indicaron que propietarios de petroleros y grandes compañías energéticas detuvieron operaciones tras advertencias de Teherán.

El especialista Ajay Parmar, director de energía y refinación de ICIS, señaló que el factor determinante no son solo los ataques militares, sino la posibilidad de que Ormuz quede inoperativo. “Esperamos que los precios abran mucho más cerca de los 100 dólares por barril si hay un cierre prolongado”, explicó.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y constituye el principal corredor de exportación de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak e Irán.

OPEP aumenta producción en medio de la crisis

En paralelo, Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros del bloque OPEP+ acordaron elevar sus cuotas de producción en 206.000 barriles diarios a partir de abril, un incremento mayor al previsto.

El ajuste representa menos del 0,2% de la demanda mundial, lo que limita su capacidad para compensar una eventual interrupción masiva del suministro.

Aunque el comunicado oficial no menciona la situación en Irán, el contexto regional condiciona directamente la decisión. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos también incrementaron exportaciones para estabilizar el mercado.

El economista energético Jorge León, de Rystad Energy, estimó que un cierre total de Ormuz implicaría una pérdida neta de entre 8 y 10 millones de barriles diarios, incluso considerando desvíos por infraestructuras alternativas como el oleoducto este-oeste saudí o el sistema de Abu Dabi.

Rystad proyecta que el Brent podría subir hasta 92 dólares por barril cuando reabra el mercado formal, mientras otros analistas, como Helima Croft de RBC y expertos de Barclays, consideran factible una cotización de 100 dólares o más.

Gobiernos y refinerías asiáticas comenzaron a evaluar reservas estratégicas tras guerra en Irán. AFP

Reacción global

Gobiernos y refinerías asiáticas comenzaron a evaluar reservas estratégicas y rutas alternativas de transporte, ante el riesgo de desabasto.

Líderes de Oriente Medio han advertido a Washington que una guerra prolongada contra Irán podría disparar el precio del crudo por encima de los 100 dólares, generando presión inflacionaria global y afectaciones a cadenas de suministro.

La volatilidad actual representa la mayor disrupción energética desde la invasión rusa de Ucrania y podría traducirse en un encarecimiento inmediato de combustibles y costos logísticos a nivel mundial.

El Brent, referencia internacional para Europa y parte de Asia, responde con sensibilidad extrema a riesgos en el Golfo Pérsico. La elasticidad precio ante interrupciones en Ormuz es históricamente elevada debido a la concentración de producción y exportación en esa zona.

Si la crisis se prolonga, el mercado enfrentará un desequilibrio entre oferta y demanda que ni siquiera la capacidad ociosa de la OPEP+ podría compensar en el corto plazo.

asc