Cuatro misiles iraníes alcanzaron el portaaviones de EU, Abraham Lincoln: agencia iraní IRNA

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirmaron este domingo que cuatro misiles balísticos alcanzaron al portaaviones estadounidense Abraham Lincoln, en el marco de la denominada “Operación True Promise 4”, en respuesta a los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

A través de la red social X, el CGRI sostuvo que “tras las acciones de las Fuerzas Armadas de Irán y el ataque a los objetivos de los enemigos de Estados Unidos e Israel, el portaaviones militar estadounidense fue alcanzado por cuatro misiles balísticos”.

Hasta el momento, Washington no ha confirmado oficialmente el impacto ni ha detallado daños en la embarcación.

Minutos antes del anuncio sobre el portaaviones, la Guardia Revolucionaria publicó imágenes que, según afirmó, muestran el derribo de un avión no tripulado militar estadounidense MQ-9 Reaper.

El avión no tripulado terrorista estadounidense MQ9 fue derribado por los sistemas de defensa avanzados de Irán”, señalaron en su comunicado.

La verificación independiente de las imágenes no ha sido confirmada por fuentes internacionales.

Escalada regional tras la muerte de Ali Jamenei

La ofensiva iraní se produce después de que Teherán jurara vengar la muerte de su líder supremo, Ali Jamenei, fallecido en bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declararon que la operación militar continuará “el tiempo que sea necesario”.

Irán respondió lanzando ataques contra países del Golfo que albergan bases estadounidenses y contra territorio israelí.

En Bet Shemesh, en el centro de Israel, nueve personas murieron tras el colapso de un edificio por el “impacto directo” de un misil iraní, según servicios de emergencia. Más de 20 personas resultaron heridas en Tel Aviv.

En Emiratos Árabes Unidos se reportaron tres fallecidos y 58 heridos desde el inicio de la escalada.

Periodistas de la Agence France-Presse informaron sobre explosiones en Dubái, Doha, Riad y Manama. Omán, que había mediado en negociaciones recientes entre Washington y Teherán, fue atacado por primera vez en este conflicto.

Irán declara “derecho legítimo” a la venganza

El presidente iraní Masoud Pezeshkian afirmó que la represalia constituye un “deber y derecho legítimo”.

Por su parte, Ali Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, prometió una “lección inolvidable a los opresores internacionales”, replicando en redes sociales el estilo comunicacional de Trump.

Las autoridades iraníes decretaron 40 días de luto nacional. La Media Luna Roja Iraní informó un saldo de 201 muertos y cientos de heridos en territorio iraní.

El poder judicial iraní denunció que un ataque contra un colegio en el sur del país dejó 108 fallecidos, aunque la AFP indicó que no pudo verificar de manera independiente esa información. El ejército israelí aseguró no tener conocimiento de ese incidente.

