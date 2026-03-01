Tiroteo en bar Buford’s en Austin, Texas, deja tres muertos y 14 heridos

Un tiroteo registrado en el bar Buford’s, en la zona de entretenimiento de West Sixth Street, dejó tres personas muertas —incluido el agresor— y 14 heridos, según autoridades locales. El incidente ocurrió poco antes de las 2:00 horas.

El Austin-Travis County EMS (ATCEMS) informó que múltiples víctimas fueron atendidas en el lugar y trasladadas a hospitales del área. Tres de los heridos permanecen en estado crítico.

La jefa del Austin Police Department, Lisa Davis, señaló que la corporación recibió una llamada alrededor de la 1:40 a. m. por reportes de un “tiroteo masculino” en el establecimiento.

De acuerdo con la autoridad, el sospechoso no ingresó al bar. “Pasó en coche y disparaba por la ventana con una pistola”, explicó Davis. Posteriormente, tras estacionarse en la calle Wood, descendió del vehículo con un rifle. Los agentes que acudieron al sitio se enfrentaron al hombre armado y abrieron fuego, abatíendolo.

Investigación federal; pronto para saber motivos

El Federal Bureau of Investigation (FBI) confirmó que participa en la investigación. El agente especial Alex Doran declaró que “aún es demasiado pronto para determinar una motivación exacta”, pero indicó que había indicios relacionados con el sujeto y su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo.

El portavoz federal subrayó que la hipótesis está bajo análisis conjunto con la policía de Austin y que se revisan antecedentes, comunicaciones y material recuperado.

Tras el tiroteo, las autoridades activaron un equipo especializado en explosivos luego de hallar “objetos preocupantes” dentro del automóvil del agresor. Sin embargo, no se encontraron artefactos explosivos.

El jefe de servicios médicos de emergencia, Robert Luckritz, confirmó que tres personas fallecieron en el lugar y que 14 fueron hospitalizadas. La escena permaneció acordonada durante varias horas para la recolección de evidencias y entrevistas a testigos.

El distrito de West Sixth Street es uno de los corredores nocturnos más concurridos de Austin. La magnitud del incidente activó protocolos de coordinación interinstitucional y vigilancia reforzada en el área.

Las autoridades no han divulgado la identidad del agresor ni de las víctimas, y reiteraron que la investigación continúa abierta.

