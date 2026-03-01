María Corina Machado confirma su regreso a Venezuela en “pocas semanas”

La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció que regresará a Venezuela en “pocas semanas”, tras recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo y sostener una agenda internacional en Estados Unidos. En un mensaje difundido en su cuenta de X, la dirigente aseguró que la transición a la democracia en Venezuela es “indetenible” y reiteró su compromiso de encabezar el proceso político.

La ingeniera industrial de 58 años sostuvo que el régimen chavista solo cedería el poder ante una “fuerza real” y una “amenaza creíble”, y afirmó que la oposición ha avanzado en distintas fases de confrontación política.

En su declaración, hizo referencia a los comicios del 28 de julio de 2024, donde —según la oposición— el candidato Edmundo González Urrutia obtuvo la victoria frente a Nicolás Maduro. Machado aseguró que la voluntad popular fue expresada de forma “apabullante” en esa jornada electoral.

Críticas a Delcy Rodríguez

Machado cuestionó la continuidad del modelo político actual, ahora encabezado por Delcy Rodríguez, a quien señaló de mantener las mismas prácticas atribuidas al chavismo.

En su mensaje, denunció presuntos actos de persecución, represión y violaciones de derechos humanos, y afirmó que el gobierno busca “ganar tiempo para que nada cambie”.

El contexto político se enmarca en un operativo realizado en Caracas a inicios de año, tras el cual Maduro fue detenido por fuerzas estadounidenses, según lo informado por voceros opositores. Desde entonces, Rodríguez asumió funciones de gobierno mientras se desarrolla un proceso que, de acuerdo con la narrativa oficial estadounidense, apunta hacia una transición democrática.

María Corina Machado Facebook

La dirigente agradeció públicamente al presidente Donald Trump, al secretario de Estado Marco Rubio, así como a funcionarios, legisladores y militares estadounidenses, por su respaldo al proceso venezolano.

Machado informó que sostuvo reuniones con...

La Organización de los Estados Americanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Representantes diplomáticos de múltiples países

Senadores y congresistas estadounidenses

Centros de pensamiento y organizaciones de derechos humanos

Durante estos encuentros, expuso el potencial económico y político de Venezuela en un escenario de estabilidad institucional.

Plan para la consolidación democrática

Machado delineó tres ejes estratégicos para la nueva etapa política:

Primero, fortalecer la unidad nacional consolidada desde las primarias opositoras y la organización territorial.

Segundo, afianzar un gran acuerdo nacional con actores políticos y sociales para garantizar gobernabilidad durante la transición.

Tercero, prepararse para una nueva victoria electoral, en un escenario que —según afirmó— permitirá la normalización democrática del país.

El anuncio de retorno ocurre en un momento de alta tensión institucional en Venezuela, con una narrativa internacional dividida respecto a la legitimidad del poder ejecutivo. Organismos multilaterales y gobiernos aliados han seguido de cerca la evolución del proceso.

asc