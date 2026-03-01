Operación Furia Épica en Irán: Estados Unidos reporta 3 militares muertos y 5 heridos

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) informó la mañana de este domingo 1 de marzo que tres miembros murieron en combate y cinco más se encuentran gravemente heridos tras el inicio de la Operación Furia Épica (Operation Epic Fury) en Irán.

El reporte, emitido a las 9:30 horas (hora del Este), detalla que, además de las bajas fatales, varios efectivos sufrieron heridas menores por metralla y conmociones cerebrales, quienes ya se encuentran en proceso de ser reincorporados a sus deberes.

"Las principales operaciones de combate continúan y nuestro esfuerzo de respuesta sigue en marcha", subraya el comunicado oficial distribuido a través de sus canales gubernamentales.

El Comando Central de EU dio detalles sobre la operación militar en Irán AFP

Máxima tensión entre EU y Oriente Medio

De acuerdo con la normativa del Pentágono, las identidades de los militares fallecidos se mantendrán bajo reserva hasta 24 horas después de que se haya notificado a sus familiares.

Este anuncio representa el primer reporte oficial de bajas estadounidenses desde que el presidente Donald Trump diera luz verde a una serie de bombardeos masivos contra objetivos estratégicos en Irán el pasado sábado 28 de febrero.

Agencias como Reuters y AFP confirmaron que la ofensiva aliada, ejecutada conjuntamente con Israel (bajo el nombre clave Roaring Lion), ha impactado instalaciones nucleares, centros de mando de la Guardia Revolucionaria (IRGC) y sistemas de defensa aérea en al menos nueve ciudades, incluida la capital, Teherán.

El impacto en el mercado energético: Ormuz en la mira

Mientras el luto llega a las filas del Comando Norte, la economía mundial asimila las réplicas del conflicto. Según reportes de Europa Press y AFP, Irán ha respondido a los ataques con el cierre ‘de facto’ del Estrecho de Ormuz, una vía vital por la que transita el 20% del crudo mundial.

Esta interrupción logística ha disparado las alertas en la OPEP+ (que agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados como Rusia).

Aunque el bloque acordó hoy un aumento de producción de 206,000 barriles diarios para abril, analistas citados por Reuters advierten que el precio del barril Brent podría escalar hasta los 120 dólares en la apertura de los mercados este lunes, dado que el aumento de la oferta física es inútil si las rutas de transporte están bloqueadas o bajo fuego.

Irán ha atacado países aliados de EU e Israel en Oriente Medio. AFP

Represalias y bajas en ambos bandos

La situación en el terreno es crítica. Mientras CENTCOM reporta sus bajas, medios estatales iraníes han confirmado la muerte de figuras clave de su estructura de poder, incluyendo informes sobre el deceso del Líder Supremo Ali Jameneí y otros altos mandos militares tras los bombardeos en sus complejos residenciales.

Por su parte, la República Islámica ha ejecutado ataques de represalia con misiles y drones contra bases que albergan tropas estadounidenses en la región, afectando instalaciones en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein.

El CENTCOM aclaró que, pese a los rumores en redes sociales, el portaaviones USS Abraham Lincoln no fue alcanzado y continúa operando en apoyo a la campaña.

Con las operaciones de combate aún en curso, la comunidad internacional observa con cautela lo que el Secretario General de la ONU, António Guterres, ha calificado como "un momento que pone al mundo al borde del abismo".

EU descartó daños en el portaaviones USS Abraham Lincoln X: @CENTCOM

Con información de AFP, Europa Press y Reuters