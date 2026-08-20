Trump impulsa regulación de criptomonedas pese a críticas por sus negocios digitales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el miércoles al Congreso a aprobar un proyecto de ley que aportara definiciones más claras al creciente sector de las criptomonedas, prioridad fundamental para los ejecutivos que se reunieron con él en la Casa Blanca.

Trump, que ha ganado más de mil 400 millones de dólares gracias a las inversiones de su familia en criptomonedas durante 2025, instó a los legisladores a aprobar una "versión justa de la Ley de Claridad", proyecto que, según las empresas del sector, les daría una base jurídica sólida, pero que se ha estancado en el Senado con poco tiempo restante en el calendario legislativo.

El mandatario destacó que la norma es clave para que el país mantenga su liderazgo frente a potencias como China.

Ahora necesitamos que el Congreso dé el siguiente paso aprobando la Ley de Claridad —una versión justa de la Ley de Claridad—", afirmó Trump durante el acto.

Junto a él intervinieron el director general de Coinbase, Brian Armstrong; el director general de Robinhood, Vlad Tenev; el codirector general de Kraken, Arjun Sethi; el director general de Intercontinental Exchange, Jeffrey Sprecher, y los cofundadores de Gemini, Cameron y Tyler Winklevoss. También asistieron el presidente de la CFTC, Mike Selig; el presidente de la SEC, Paul Atkins, y el asesor de criptomonedas de la Casa Blanca, Patrick Witt.

Un proyecto estancado por diferencias éticas

La Ley de Claridad busca definir qué tokens se consideran valores y cuáles materias primas, y qué organismos deben supervisar el sector, dividiendo la regulación entre la SEC y la CFTC. Sin legislación específica, la normativa seguirá siendo vulnerable a los cambios políticos y a los recursos judiciales, según ejecutivos y analistas.

El texto fue aprobado por la Cámara de Representantes en julio de 2025, con el respaldo de 78 demócratas, pero en el Senado necesita 60 votos, mientras los republicanos solo cuentan con 53 escaños.

El principal obstáculo ha sido una disposición ética que impediría a funcionarios públicos, incluido Trump, beneficiarse de sus iniciativas cripto; los demócratas exigen restricciones más estrictas que las aceptadas hasta ahora por la Casa Blanca. El Senado dejó pasar el receso de agosto sin votar el proyecto, y el líder de la mayoría, John Thune, fijó una votación de procedimiento para el 15 de septiembre.

La SEC propuso además esta semana normas que eximirían a ciertas ofertas de tokens de la regulación sobre valores, facilitando a las empresas cripto emitir tokens y captar fondos. La CFTC, por su parte, debatirá la regulación del sector en una reunión programada para el jueves.

Dudas sobre los beneficios personales de Trump

Muchos demócratas, y algunos republicanos, han dicho que no votarían a favor de un proyecto que no incluya un lenguaje contundente para prohibir que los cargos políticos, incluido Trump, se beneficien de sus iniciativas cripto.

Una encuesta de Reuters/Ipsos de esta semana reveló que la mayoría de los estadounidenses cree que Trump y su familia se han beneficiado indebidamente del sector desde su regreso al poder, y que sus decisiones políticas están influenciadas por negocios privados como World Liberty Financial y su propia "meme coin".

Trump afirma que no participa en la gestión diaria de los negocios de su familia y que sus inversiones se manejan de forma independiente; la Casa Blanca desestima cualquier acusación de conducta indebida.

El presidente ha impulsado políticas favorables a las criptomonedas desde que volvió al cargo en enero de 2025, entre ellas la promulgación en julio de la Ley GENIUS sobre monedas estables, aunque la legislación integral que el sector reclama aún no ha sido aprobada.