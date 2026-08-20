El petróleo se dispara tras nuevas amenazas de Trump contra Irán

Los precios del petróleo subieron después de que Estados Unidos redoblara la presión sobre Irán, lo que redujo la esperanza de poner fin al conflicto tras casi seis meses de guerra en el Golfo.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en octubre, aumentó un 2.36 por ciento hasta los 93.78 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en septiembre, en su último día de cotización, ganó por su parte un 2.33 por ciento hasta los 87.83 dólares.

Estados Unidos exigió el jueves tanto a sus aliados como a China que se sumen a la nueva campaña del presidente Donald Trump para aislar a la economía iraní y provocar "el colapso" del gobierno de Teherán.

Irán está sometido a sanciones internacionales desde la revolución de 1979, que llevó al establecimiento de la República Islámica.

Desde entonces, el país se ha vuelto "extremadamente hábil" para sortearlas, señaló Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

"Las sanciones, el bloqueo de los buques iraníes (por parte de Washington) y la reciente ruptura de relaciones por parte de Emiratos Árabes Unidos ejercen una enorme presión económica" sobre Teherán, pero "eso no significa necesariamente que Irán vaya a volver a la mesa de negociación", añadió.

Según el analista, esto hace pensar que el estrecho de Ormuz estará "cerrado durante mucho tiempo".

"Un análisis de los datos marítimos sigue mostrando que el tráfico comercial que transita por el estrecho representa solo una fracción de los niveles anteriores a la guerra", lo que sugiere que Irán continúa bloqueando esta vía, según David Morrison, analista de Trade Nation.

EU endurece su presión económica sobre Irán

El mercado petrolero reaccionó este jueves al nuevo endurecimiento de la estrategia estadounidense contra Irán. Expertos atribuyen el repunte a las amenazas de Donald Trump de intensificar el aislamiento económico de Irán y a la incertidumbre sobre el suministro energético provocada por la situación en Ormuz.

La presión económica se suma al bloqueo y a las restricciones financieras que Washington ya utiliza contra Teherán.

La vía marítima es especialmente relevante porque antes de la guerra por Ormuz transitaba aproximadamente 20% del suministro mundial de petróleo, mientras que los datos actuales muestran un desplome del tráfico: Kpler registró apenas nueve buques de mercancías atravesando el estrecho el miércoles, sin aumento respecto al día anterior.

Al mismo tiempo, Arabia Saudita ha comenzado a colocar cargamentos fuera de Ormuz: fuentes comerciales citadas por Reuters señalaron que Saudi Aramco vendió al menos 4 millones de barriles cargados fuera del estrecho a dos refinerías chinas.